ADIPA abrirá las puertas de su nueva residencia de adultos en Antequera «antes o después de Navidad»

La Asociación en Pro de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Antequera y Comarca (ADIPA) ha celebrado durante la mañana de hoy la presentación de la Carta de los Derechos en el marco de su 50 aniversario.

Bajo el lema ‘Hasta que la dignidad se haga costumbre’, la entidad refuerza su compromiso con la defensa de la igualdad, la inclusión y el respeto en todos los ámbitos de la vida, recogiendo los principios fundamentales que deben garantizarse a todas las personas con discapacidad

El evento, que se ha celebrado en el salón de actos de la futura residencia de adultos de la ciudad, ha contado con diferentes miembros de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, así como diferentes colegios, la Fundación Once y La Caixa.

«Hoy podemos decir que nos sentimos orgullosos porque la Carta de los Derechos de ADIPA la han trabajado personas con discapacidad intelectual. Me gustaría poner en valor el esfuerzo y el trabajo de estas personas», ha destacado durante su intervención el presidente de Adipa, Mariano Mir Muñoz, quién ha celebrado que el acto haya tenido lugar en lo que será la nueva residencia de adultos.

Nueva residencia

«La satisfacción no solo la presenta la Carta de los Derechos de ADIPA, sino hacerlo en un sitio como nuestra nueva residencia de adultos, un centro que, si todo va bien, se va a abrir antes o después de Navidad», ha adelantado. «Lo último que queda es firmar y entonces ya tendremos la fecha seguro de apertura, cuando ya estén firmadas esas plazas y estén concertadas legalmente ya habrá usuarios que van a solicitarla y en breve tendremos la fecha».

Según ha explicado el presidente, el nuevo edificio va a constar de dos espacios diferenciados. En la zona superior, se ubicará la residencia de adultos que dará capacidad a unas 33 personas y en la parte de abajo, cuya construcción se prevé que finalice en mayo, habrá una residencia de gravemente afectados con 22 nuevas plazas.

Por su parte, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha felicitado a ADIPA por «este nuevo paso adelante». «En primer lugar, porque creo que es una iniciativa que, como ha dicho Mariano, es marcar una hoja de ruta que ya estaba fijada», ha comenzado el edil, quién también ha valorado la inminente apertura de la nueva residencia.

«Ese es otro paso adelante con la concertación de las plazas que ya abre esa puerta a que la residencia de adultos y posteriormente la de gravemente afectados vayan ya caminando como una realidad establecida en Antequera, como una realidad palpable y patente concreta de asistencia en un centro absolutamente modélico».

El edil ha reconocido que aún «quedan muchos pasos que dar». «A trabajar para conseguir que la residencia complete cada vez más plazas concertadas, que se ponga en funcionamiento las gravemente afectadas y, por supuesto, seguir sacando la de la carretera de Córdoba, que es la sede principal de la Constitución de ADIPA, en este magnífico cincuenta aniversario de su fundación».

‘Hasta que la dignidad se haga costumbre’

Bajo el lema ‘Hasta que la dignidad se haga costumbre’, la Carta de Derechos de ADIPA resume derechos esenciales como el acceso a una educación de calidad, la posibilidad de trabajar y recibir un salario justo, y el disfrute de un nivel de vida adecuado, incluyendo vivienda, alimentación y apoyos sociales. También se pone el acento en la salud, subrayando el derecho a recibir atención médica con calidad y sin discriminación.

Igualmente el documento se centra en el derecho a la participación e inclusión social, permitiendo a las personas formar parte de elecciones, actividades culturales, deportivas y comunitarias. En situaciones de emergencias o riesgos, como incendios o temblores, se recuerda la obligación de garantizar la seguridad y el apoyo necesario.

Otros apartados esenciales abordan la importancia de vivir con independencia, elegir dónde y con quién vivir, así como no ser obligados a residir en instituciones. La accesibilidad y movilidad personal también ocupa un lugar central, reivindicando el acceso a espacios, transportes e información en igualdad de condiciones.

La Carta de Derechos incluye, además, garantías como el reconocimiento ante la ley y el acceso a la justicia, el derecho a expresarse y acceder a la información, y la necesidad de proteger la integridad personal, evitando cualquier forma de maltrato, abuso o violencia. A ello se suma el derecho fundamental a la vida y la protección desde el nacimiento.

Otro punto que trata es el derecho a la privacidad, recordando que todas las personas tienen derecho a mantener su vida privada y sus pertenencias libres de invasiones o intromisiones no consentidas.