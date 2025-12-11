Seguridad
Alhaurín de la Torre instala nuevas cámaras de vigilancia en Pinos de Alhaurín
El Ayuntamiento prepara el montaje de otras unidades para cubrir todos los accesos a las barriadas y urbanizaciones del municipio
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha instalado nuevas cámaras de vigilancia en el municipio, concretamente al sur de la urbanización de Pinos de Alhaurín.
Las cámaras se han instalado en la calle Mijas, cerca de la confluencia con el denominado camino del Arroyo El Pinar, siguiendo las indicaciones policiales.
Esta actuación forma parte de los planes del Consistorio para mejorar la seguridad, gestionar el tráfico de manera más eficiente, disuadir de posibles infracciones y facilitar las investigaciones policiales con pruebas visuales.
Cobertura
La urbanización de Pinos de Alhaurín ya cuenta con cámaras conectadas en sus dos principales accesos por la travesía urbana: la avenida Miguel Lacha y el cruce entre la avenida de Viñagrande, la calle Pablo Ruiz Picasso y el polígono industrial Lauro Torre. Y este mismo año ya se han instalado nuevas unidades en La Alquería.
De esta manera, se amplía la cobertura del Centro de Control del Tráfico de Alhaurín de la Torre, inaugurado en 2017, con una docena de cámaras para vigilar en tiempo real el tráfico.
Desde entonces, el número de dispositivos se ha incrementado con más de 60 cámaras para vigilar las avenidas, cruces importantes y entradas a barriadas y urbanizaciones, de competencia municipal.
Balance
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre afirma que esta medida ha arrojado un resultado muy positivo para el esclarecimiento de siniestros viales, la investigación de delitos contra la seguridad vial, el control de problemas de tráfico, y apoyar el trabajo de la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Asimismo, añade el Consistorio, ha reducido la siniestralidad en las calles del municipio y ha permitido optimizar el tráfico con la regulación de los semáforos en tiempo real y la gestión de rutas alternativas.
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional
- Así es el nuevo local de tartas de queso que arrasa en Málaga: 'Siempre hay colas
- En Málaga capital 'vuelan' los pisos de tres habitaciones: el 49% se venden en menos de un mes
- Papá Noel se muda de Laponia a Málaga con este nuevo poblado navideño: gratis y perfecto para visitar con niños
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts