Alhaurín de la Torre instala nuevas cámaras de vigilancia en Pinos de Alhaurín

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha instalado nuevas cámaras de vigilancia en el municipio, concretamente al sur de la urbanización de Pinos de Alhaurín.

Las cámaras se han instalado en la calle Mijas, cerca de la confluencia con el denominado camino del Arroyo El Pinar, siguiendo las indicaciones policiales.

Esta actuación forma parte de los planes del Consistorio para mejorar la seguridad, gestionar el tráfico de manera más eficiente, disuadir de posibles infracciones y facilitar las investigaciones policiales con pruebas visuales.

Alhaurín de la Torre amplía la videvigilancia en Pinos de Alhaurín. / L.O.

Cobertura

La urbanización de Pinos de Alhaurín ya cuenta con cámaras conectadas en sus dos principales accesos por la travesía urbana: la avenida Miguel Lacha y el cruce entre la avenida de Viñagrande, la calle Pablo Ruiz Picasso y el polígono industrial Lauro Torre. Y este mismo año ya se han instalado nuevas unidades en La Alquería.

De esta manera, se amplía la cobertura del Centro de Control del Tráfico de Alhaurín de la Torre, inaugurado en 2017, con una docena de cámaras para vigilar en tiempo real el tráfico.

Desde entonces, el número de dispositivos se ha incrementado con más de 60 cámaras para vigilar las avenidas, cruces importantes y entradas a barriadas y urbanizaciones, de competencia municipal.

Balance

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre afirma que esta medida ha arrojado un resultado muy positivo para el esclarecimiento de siniestros viales, la investigación de delitos contra la seguridad vial, el control de problemas de tráfico, y apoyar el trabajo de la las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, añade el Consistorio, ha reducido la siniestralidad en las calles del municipio y ha permitido optimizar el tráfico con la regulación de los semáforos en tiempo real y la gestión de rutas alternativas.