La Diputación de Málaga edita 17.000 calendarios solidarios con 15 asociaciones de la provincia

La Diputación de Málaga ha editado 16.850 calendarios solidarios en colaboración con 15 asociaciones y fundaciones de la provincia. El presidente, Francisco Salado, ha agradecido la labor de las entidades del tercer sector, que son “un pilar fundamental para el desarrollo y la cohesión social en la provincia”, y ha señalado que estos colectivos desarrollan su actividad en ámbitos relacionados con la salud, la infancia, la inclusión social y el apoyo a colectivos vulnerables.

Salado ha mostrado una vez más el compromiso de la Diputación para seguir trabajando “codo con codo” con las entidades sociales, que “siempre encontrarán una mano amiga en esta administración para que sigamos construyendo una provincia mejor, más justa y más igualitaria”.

Todas estas asociaciones y fundaciones realizan su labor desde municipios de la provincia, como Málaga, Fuengirola, Alhaurín el Grande, Coín, Benalmádena, Ronda, Casares, Nerja o Torremolinos. Y, con esta iniciativa, la Diputación refuerza su compromiso con el tejido asociativo malagueño, visibilizando la labor de estas entidades.