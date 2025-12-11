El PP expedienta al concejal de Coín detenido al desarticularse una red de blanqueo

El PP de Málaga ha abierto expediente al concejal del Ayuntamiento de Coín que dimitió tras ser detenido por la Policía Nacional en la desarticulación de una compleja organización criminal de blanqueo de capitales procedentes de la explotación sexual de mujeres en prostíbulos.

Fuentes del PP han informado de la apertura de expediente respecto del edil Miguel Vázquez, asesor fiscal de profesión, tras haber entregado su acta de concejal en el pleno del Consistorio del pasado 27 de noviembre y de que el expediente sigue su curso, pendiente de resolverse.

Vázquez quedó en libertad tras prestar declaración, según han precisado fuentes municipales, que indican que al renunciar al cargo alegó motivos personales. El dimitido ejercía como delegado municipal de Patrimonio y Ayudas Europeas en el gobierno local del PP, aunque no tenía dedicación exclusiva a las tareas del Ayuntamiento, solo su asistencia a plenos y comisiones informativas, y ocupó el sexto puesto en la candidatura popular de las últimas elecciones.

El Ayuntamiento pide respetar la presunción de inocencia

El Consistorio ha emitido este jueves un comunicado donde destaca que "los hechos que se investigan no tienen vinculación alguna con la actividad ni con la gestión municipal, sino que pertenecen exclusivamente al ámbito de su actividad privada y profesional". El Ayuntamiento añade que "la investigación deberá seguir su curso judicial" y que, mientras tanto, hay que "respetar la presunción de inocencia". La Policía informó recientemente de la referida operación en la que hubo diez detenidos, entre ellas una notaria, el director de una entidad bancaria, un asesor fiscal y una abogada, que presuntamente aprovechaban sus conocimientos para el blanqueo de capitales.

De la investigación se desprende que supuestamente ejecutaban conductas imprescindibles para que la organización criminal alcanzara su objetivo de transmitir, adquirir, poseer y ocultar el patrimonio ilícitamente originado.

3,5 millones de patrimonio ilícito de la trama

A los arrestados se les investiga por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales y se estima en 3,5 millones de euros el patrimonio ilícito obtenido por la trama en cuatro años.

La primera fase de la operación, liderada por el Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y el Grupo III de UCRIF de la Comisaría Provincial de Málaga, se desarrolló en noviembre de 2024 y se liberó a 42-mujeres explotadas sexualmente en sendos prostíbulos de la localidad malagueña de Cártama y Málaga capital.

Las víctimas tenían que estar "disponibles" las 24 horas del día y eran sometidas a una férrea vigilancia por miembros de la organización. Hubo entonces 19 detenidos y se practicaron registros en sendos establecimientos, que fueron clausurados por orden judicial. Además, se procedió al bloqueo de 9,5 millones de euros en cuentas bancarias y bienes y se intervinieron cuatro vehículos y 47.000 euros en efectivo.

La trama, perfectamente estructurada, reclutaba a la mayoría de las víctimas en sus países, principalmente en Colombia, y se aprovechaban de unas situaciones personales y económicas muy comprometidas.

Segunda fase, el 13 de noviembre

El pasado 13 de noviembre de 2025 se desarrolló la segunda fase de la operación y se detuvo a diez personas más por su presunta responsabilidad en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Para gestionar los ingentes beneficios derivados de la explotación sexual, el líder de la organización constituyó y dirigió una segunda organización que, mediante el empleo de un entramado societario, explotaba económicamente los delitos perpetrados en los clubes de alterne y transmitía sus beneficios con objeto de adquirir, poseer y ocultar el elevado patrimonio originado ilícitamente.

Por su parte, Vox ha asegurado que, bajo la gestión del edil, Coín ha quedado fuera de una ayuda de ocho millones de euros que sí obtuvieron otros municipios del entorno, por lo que exige explicaciones.