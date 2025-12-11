Alma Playa, LaCaliza y Absoluto: ganadores de la V Ruta de la Tapa del Rincón de la Victoria

La V Ruta de la Tapa de Rincón de la Victoria ya tiene ganadores: los establecimientos Alma Playa, LaCaliza y Absoluto se han alzado con los tres primeros premios en una edición récord, en la que se han vendido 8.659 tapas, alcanzando un impacto económico de 30.306,5 euros, lo que supone un 39,8% más que en 2024.

El Premio del Público ha recaído en La Quisquillosa Playa. La Calma Playa ha sido mención especial del jurado en esta edición, por destacar en la creatividad de la tapa y la calidad del servicio. ha registrado un crecimiento histórico en participación, calidad e impacto económico, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos de referencia en la provincia.

Tapas ganadoras

El Alma Playa se ha hecho con los mil euros del primer premio más un trofeo que lo acredita como ganador gracias a sus `Puerros confitados, muselina de ajos, almendra frita y miel de caña de Frigiliana´. El jurado ha destacado la excelente integración de productos de proximidad, así como por una elaboración aparentemente sencilla pero con un gran resultado gastronómico.

LaCaliza ha logrado la segunda plaza, y los 700 euros más trofeo con `Taco de chivo malagueño, hoja de shiso con gamba de La Caleta de Vélez madurada en manteca de los montes´.El jurado ha valorado el uso destacable de productos de cercanía, su creatividad, y la combinación equilibrada de mar y tierra. Asimismo, se ha reconocido el excelente servicio del equipo de sala.

Absoluto se ha hecho con el tercer premio, 500 euros más trofeo, por `Tartar de lubina koji en pan de gambas y ajoblanco de castañas´.La propuesta ha obtenido el tercer premio por su creatividad, el respeto al formato tapa y la armoniosa integración de ingredientes.

Repercusión en hostelería

La venta de tapas y 3.700 en premios ha tenido una repercusión directa en la hostelería de 34.006,5 euros.

Hasta un total de 756 tapaportes se han validado en esta ruta gastronómica donde ha destacado la calidad de los participantes.

El acto de entrega de los premios ha servido también para conocer a los ganadores de las cinco chequeras de 200 euros cada una para gastar en los restaurantes participantes de la ruta.

Además de los premiados, los finalistas de este año han sido: Lo de Vito, Chiringuito Oasis Beach Club, Sabor a Campo, La Quisquillosa Playa, Liceo Playa, y El Abuelo

Jurado

El jurado, que ha destacado el alto nivel gastronómico de las propuestas, la variedad y calidad de las tapas presentadas, y el crecimiento del evento como proyecto estratégico para el municipio, ha estado compuesto por reconocidos expertos del ámbito gastronómico y turístico, como Javier Almellones, periodista de Diario Sur especializado en turismo y gastronomía, Manuel Duarte, miembro de la Academia Gastronómica de Málaga, Jesús Gallegos, miembro de la directiva de La Carta Malacitana. También ha estado presente Arantxa López, directora de GastronÓmico y responsable de la secretaría técnica de la Ruta.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha presidido hoy el acto de entrega de premios en el salón de plenos del Ayuntamiento, acompañado por el concejal de Turismo, Antonio José Martín (PP), la edil de Comercio, Lola Ramos (PP), directivos de ACERV, y los restaurantes finalistas de la edición 2025.

“El 2025 ha marcado un hito sin precedentes, superando todas las cifras de años anteriores y confirmando la Ruta como un motor directo para la economía local. Han participado 42 restaurantes, frente a los 28 del año anterior, lo que supone un crecimiento superior al 50%”, ha explicado Salado.

En este sentido, el concejal de Turismo ha destacado que “la ampliación de participantes ha permitido ofrecer más variedad gastronómica y mayor distribución geográfica, incentivando la participación ciudadana y el recorrido completo de la Ruta”.