El PSOE exige al PP que aclare qué sabía de la actividad del exedil de Coín detenido

El PSOE ha exigido este viernes al alcalde de Coín, Francisco Santos, y a su partido, el PP, que aclare qué conocía de la actividad privada del exconcejal Miguel Vázquez, quien dimitió tras ser detenido en la desarticulación de una organización criminal que se dedicaba a blanquear dinero procedente de la prostitución.

Los populares han abierto expediente al concejal, que había entregado su acta el 27 de noviembre, y que quedó en libertad tras ser detenido por su actividad privada como asesor fiscal.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha denunciado que el PP haya intentado “dar carpetazo” al caso tras la dimisión del concejal sin informar de los motivos reales.

Ha exigido al alcalde que aclare "qué conocía de las actividades privadas del concejal cuando decidió incorporarlo al equipo de gobierno y si valoró su compatibilidad con la función pública”.

Los socialistas han elevado el caso y consideran que al PP que dirige Juanma Moreno, "se le acumulan los escándalos", ya que han hecho referencia a los casos de la Diputación de Almería, de los alcaldes de Estepona, Algeciras y Marbella, y ahora de Coín.

"La detención de un concejal por una trama que blanqueaba capitales provenientes de la prostitución es incompatible con representar los intereses generales”, ha dicho Aguilar. El partido pedirá a nivel local la comparecencia del alcalde en el pleno para explicar por qué se "ocultó" la detención del concejal "al Ayuntamiento y al municipio".