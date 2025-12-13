Antequera recibe en Almería el Premio Andalucía en Flor

El Teatro Apolo de Almería acogió este pasado jueves la ceremonia de entrega de los Premios Andalucía en Flor, organizada por la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA). Un evento en el que se reconoce la excelencia en la gestión de zonas verdes, la mejora ambiental y la apuesta por entornos urbanos sostenibles en toda Andalucía. En esta edición, Antequera ha sido distinguida con el Premio Andalucía en Flor, un galardón que pone en valor el esfuerzo continuado del Ayuntamiento en la mejora y mantenimiento de sus parques, jardines y espacios públicos, consolidándose como un municipio comprometido con la calidad de vida y el equilibrio verde.

Además, la Villa Romana de la Estación de Antequera ha sido seleccionada dentro del ‘Gran Tour de Andalucía en Flor’, un itinerario que destaca enclaves de especial relevancia paisajística, cultural y patrimonial. Esta inclusión subraya la importancia del yacimiento romano no solo como recurso arqueológico, sino también como espacio integrado en la estrategia medioambiental y turística del municipio.

A la gala asistió el alcalde de la ciudad, Manolo Barón, acompañado por los concejales responsables de Parques y Jardines y Patrimonio Histórico, Teresa Molina y José Medina Galeote, quienes recogieron estos reconocimientos.

Con ambos galardones, Antequera refuerza su imagen como referente andaluz en sostenibilidad urbana, gestión patrimonial y promoción turística de calidad.