El PSOE reclama retirar el contrato de alquiler del coche oficial del alcalde de Montejaque

El portavoz del PSOE en el municipio malagueño de Montejaque, Manuel Morales, ha exigido al alcalde del municipio, Diego Sánchez (PP), que proceda "a la cancelación inmediata del contrato de alquiler del vehículo oficial Lexus actualmente asignado a su persona".

El PSOE ha presentado una moción solicitando que no se formalice la contratación de ningún otro vehículo destinado a dicho fin y que se prohíba el uso de vehículos municipales para desplazamientos personales, incluidos los trayectos desde o hasta el domicilio particular de cualquier cargo público.

Desde Mijas a Montejaque

"Sin embargo, el PP ha votado en contra de la iniciativa y ha admitido que el alcalde utiliza el coche a diario para desplazarse desde su domicilio en Mijas hasta el municipio", señalan desde el PSOE en un comunicado.

Morales detalla que el Ayuntamiento destina un coste mensual de 1.137,64 euros al alquiler de un vehículo oficial de alta gama, modelo Lexus, "lo que ha supuesto 10.165,40 euro entre octubre de 2024 y julio de 2025, según la información facilitada por la Alcaldía. A este gasto se añaden 4.240,93 euros en gasolina desde octubre de 2024 a septiembre de 2025, con una media de 350 euro mensuales".

"Este gasto convierte al Ayuntamiento de Montejaque en uno de los municipios menores de 5.000 habitantes que más dinero destina a un vehículo oficial para su alcalde en toda España", ha asegurado el portavoz socialista de este pueblo de la Serranía de Ronda que no llega a los 1.000 habitantes.

"Desplazamientos personales"

Además, ha apuntado, "es conocido por la ciudadanía que el vehículo oficial se utiliza a diario para los desplazamientos personales de ida y vuelta del alcalde desde su residencia en Mijas hasta Montejaque, un coste que no se abona a ningún trabajador municipal y que, en ningún caso, corresponde sufragar al Ayuntamiento".

"Entendemos que un alcalde debe residir en el municipio al que representa, especialmente en un contexto de lucha contra la despoblación. No es razonable que el Ayuntamiento soporte gastos derivados de traslados personales ajenos a la actividad municipal", aseguran desde el PSOE.

"La utilización del vehículo oficial supone 1.487,64 euros mensuales en alquiler y combustible cargados al presupuesto municipal. Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que este gasto no está justificado. Por ello proponemos la eliminación inmediata del alquiler del vehículo de alta gama destinado al alcalde", han insistido.

Morales ha explicado que el alcalde accedió al gobierno municipal en el año 2011 bajo las siglas de la Agrupación Democrática Independiente Andalucía (ADIA) "con el compromiso de no percibir retribución por su labor y de destinar íntegramente su sueldo a fines sociales".

Incremento del gasto político

"Catorce años después, la realidad ha cambiado de manera radical. El alcalde ha pasado de presentarse por un grupo independiente a hacerlo bajo las siglas del Partido Popular. Y, sobre todo, se ha producido un incremento sin precedentes del gasto político en el Ayuntamiento de Montejaque", ha afirmado.

El concejal en la oposición también ha expuesto que en el inicio del actual mandato se aprobaron retribuciones para el alcalde y todas las concejalas del PP "que ascienden a un total de 130.497,80 euros anuales: 34.840 euro anuales para el alcalde, 27.444,62 euro anuales para cada una de las dos tenientes de alcalde y 20.384,28 euros anuales para cada una de las dos concejalas".

Morales ha defendido que el Ayuntamiento disponga de un vehículo propio (no de alquiler) que pueda ser utilizado por todo el personal municipal para desplazamientos estrictamente justificados por razones de servicio. "En la actualidad, el Ayuntamiento ya cuenta con un vehículo financiado por la Junta de Andalucía con este propósito", ha añadido.

Vehículo en propiedad

En este sentido, en la moción del PSOE también se solicitaba que se permita que el Ayuntamiento cuente con un vehículo municipal en propiedad, de características básicas y adecuadas, que se destine exclusivamente a tareas y servicios municipales justificados para empleados y cargos públicos. Por último, también ha instado a que los cargos públicos con responsabilidad de gobierno tengan su residencia habitual en el municipio, como medida ejemplarizante y coherente con la lucha contra la despoblación.