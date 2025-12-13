Sostenibilidad
Rincón de la Victoria pone en marcha una campaña para mantener limpias las calles en Navidad
Pone el foco en el aumento de excrementos y orines de mascotas en zonas de gran tránsito
L.O
Greencón, el servicio municipal de cuidado y sostenibilidad del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, presentó ayer una nueva campaña de concienciación ciudadana orientada a mejorar la limpieza viaria de excrementos y orines de mascotas durante el periodo de Navidad.
El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Borja Ortiz (PP), explicó que la campaña pone el foco en el aumento de estos residuos en zonas de gran tránsito. «En áreas próximas al Ayuntamiento y en los distintos núcleos del municipio, el esfuerzo diario de limpieza y baldeo se ve empañado a los pocos minutos por excrementos y orines que los propietarios no retiran». Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), apeló al civismo y la responsabilidad compartida. «La limpieza del municipio es una labor de todos. Mantener nuestras calles en buen estado mejora la convivencia y la imagen de nuestro entorno urbano».
La nueva acción de Greencón, que arrancará el 15 de diciembre, mantiene el estilo habitual del servicio: «divertida, cercana y muy bien aceptada por la ciudadanía», destacó Ortiz.
