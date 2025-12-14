Algatocín se prepara para la Navidad: vecinas crean adornos reciclados para iluminar el municipio

Algatocín ya huele a Navidad y no solo por su decoración luminosa, que alumbra cada esquina del pequeño municipio, sino por la dedicación silenciosa de un grupo de vecinas que, desde hace casi dos meses, trabaja a contrarreloj para llenar el municipio de creatividad, color y espíritu festivo en una de las épocas más mágicas del año. Sus adornos, elaborados en su mayoría con materiales reciclados, han comenzado a colocarse estos días en diferentes rincones del pueblo, convirtiéndose en uno de los elementos más distintivos de su decoración navideña.

Lo que empezó como una propuesta más dentro de los talleres municipales de ocio y tiempo libre se ha convertido en un proyecto que gana fuerza año tras año. El Ayuntamiento de Algatocín impulsa esta iniciativa, que cuenta con la coordinación de una monitora con la que se reúnen cada semana. Sin embargo, con la llegada de diciembre y la cercanía de la Navidad, el grupo decidió intensificar su ritmo y ahora trabajan prácticamente a diario para que todo esté listo antes del inicio de las fiestas.

Material reciclado

Las participantes trabajan en el espacio municipal ubicado sobre el futuro Museo de la Cal, un local cedido por el Ayuntamiento para el desarrollo del taller. Hasta allí acuden cada tarde, cargadas de cajas, herramientas y bolsas repletas de materiales reutilizados: botellas de plástico transformadas en estrellas, tapones convertidos en guirnaldas, cartones que pasan a ser centros de mesa y un sinfín de piezas que, con ingenio y paciencia, adquieren una nueva vida.

Actualmente, la iniciativa reúne a una decena de vecinas, aunque la puerta está siempre abierta. La metodología es sencilla: se comparten ideas, se reparten tareas y se trabaja en equipo. «Cada adorno es distinto, porque cada una aporta su estilo», explican desde el Consistorio, que destaca la importancia de fomentar actividades en las que todas puedan participar de manera activa. Para muchas de estas mujeres, este taller se ha convertido en un punto de encuentro, un espacio en el que conversar, desconectar y, sobre todo, crear.

Resultado en las calles

El resultado ya empieza a verse en las calles. Las plazas principales lucen figuras y elementos elaborados el pasado año que han sido restaurados y combinados con las nuevas creaciones. En el salón de la juventud también se han instalado adornos que dan la bienvenida a quienes participan en las actividades municipales.

Desde el Ayuntamiento de Algatocín celebran un año más el resultado de una iniciativa que pretende mantenerse en el tiempo y aumentar su participación.