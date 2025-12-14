Obras
El Ayuntamiento de Cartajima finaliza las obras de mejora en el camino de Júzcar tras los desprendimientos por lluvias
El Ayuntamiento de Cartajima ha finalizado las obras de mejora en el camino de Júzcar, afectado por desprendimientos tras las lluvias, creando un muro de escollera y afianzando el terreno
El Ayuntamiento de Cartajima ha finalizado trabajos de mejora y reparación del camino de Júzcar, un proyecto que se ha desarrollado en una zona afectada por desprendimientos de terreno a causa de las lluvias que hacían dificultoso el tránsito de vehículos.
La actuación ha consistido en la creación de un muro de escollera en un tramo cercano al inicio del camino desde Cartajima, punto en el que también se ha procedido al afianzamiento del terreno. Las obras han sido financiadas a través de recursos propios del Ayuntamiento de Cartajima con cargo a fondos incondicionados de la Diputación Provincial de Málaga.
Caminos rurales
Tal y como han informado desde el Consistorio, el propósito es continuar trabajando de cara al mantenimiento y mejora de la amplia red de caminos rurales del término municipal. En este sentido, en los últimos tiempos se han acometido otros proyectos como la reparación del camino de ‘La Boticaria’, el hormigonado de un tramo de fuerte pendiente del camino de Pujerra o la adecuación del camino rural público que conecta los municipios de Cartajima y Parauta.
