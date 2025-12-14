La Diputación de Málaga adjudica por 1,24 millones la rehabilitación de la carretera MA-3107 entre Benamargosa y Riogordo

La Diputación de Málaga ha adjudicado por 1.239.659,18 euros las obras de rehabilitación estructural de la plataforma y mejora del drenaje de la carretera MA-3107, en el tramo entre Benamargosa y Riogordo. Los trabajos, que ejecutará la empresa Construcciones Federico García, SL, tendrán un plazo de ejecución de ocho meses.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que esta actuación se enmarca en el plan que desarrolla la institución en la red viaria provincial, con intervenciones de refuerzo del firme y mejoras estructurales para aumentar la seguridad vial.

Mejorar la movilidad

“Una de nuestras prioridades —ha añadido— es mejorar la movilidad en los municipios del interior de la provincia, porque es fundamental para la calidad de vida de sus vecinos y para garantizar el desarrollo de los pueblos. Y lo demostramos con hechos, porque este año hemos invertido 16,3 millones de euros en nuestras carreteras”.

Estado actual del firme en la MA-3107 / l.o.

Salado ha concretado que se actuará sobre un tramo de unos tres kilómetros y que las tareas incluirán la ejecución de un nuevo drenaje longitudinal y transversal, la reparación de las deformaciones de la calzada y el refuerzo del firme en el tramo indicado.

Tramo deteriorado

El proyecto de la tercera fase del arreglo de la MA-3107 se desarrollará en el tramo más deteriorado de la carretera, donde en algunas zonas no existen cunetas y se registran infiltraciones que han afectado a la plataforma.

Se ejecutarán cunetas hormigonadas de tipología pisable y distintos sistemas de drenaje para interceptar las infiltraciones en la plataforma. Además, se sustituirán los tubos de desagüe que presenten deformaciones o desplazamientos y se construirán escolleras de protección.

De manera paralela, se repararán las áreas de la calzada con deformaciones y asentamientos. Para ello, se demolerá el firme existente y se excavará hasta metro y medio de profundidad. Antes de la extensión de la capa de rodadura de refuerzo, en los tramos más deteriorados en los que no sea necesario realizar saneo, se procederá a la regularización del firme.