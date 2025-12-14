Rooral.co y el Ayuntamiento de Benarrabá buscan activadores rurales para una formación pionera que empezará en 2026

Benarrabá se encuentra participando en ‘Rural Activators Academy’, un proyecto Erasmus+ que se desarrolla en Italia, Portugal y España y que persigue el objetivo de detectar y estudiar casos de éxito de activación de espacios rurales a través de la recuperación de edificios para compartirlos con otros territorios como forma de favorecer la innovación y el desarrollo rural sostenible en Europa.

El proyecto comenzó el 8 de diciembre en Benarrabá, en Rooral.co, ya que el municipio es un ejemplo de cómo la recuperación de edificios puede convertirse en un mecanismo para la activación rural. En este sentido, hace unos años el Ayuntamiento impulsó la rehabilitación de un inmueble histórico del pueblo para la creación de un Centro de Innovación Social y Digital que, solo en 2025 y de la mano de rooral.co., ha propiciado la llegada de más de 50 teletrabajadores de 19 países con una estancia media en la localidad de 24 días.

Tras la fase de investigación, 30 activadores rurales de los 3 países participarán en una formación pionera de 20 semanas dirigida a impulsar sus proyectos de activación rural.

La formación empezará en 2026 y finalizará a finales de ese mismo año. Las personas activadoras rurales interesadas en formar parte de esta formación para activar edificios en zonas rurales deben ponerse en contacto con rooral.co, tal y como han informado desde el Ayuntamiento de Benarrabá, invitando a todo aquel que lo desee a participar en esta pionera iniciativa.