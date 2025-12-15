Alhaurín de la Torre contará con 21 nuevos agentes de la Policía Local que se incorporarán a lo largo de los próximos meses para incrementar la vigilancia y seguridad en las calles del municipio.

El Ayuntamiento alhaurino aprobó en el último pleno una propuesta de la concejala de Personal y Recursos Humanos, Pilar Conde, para ampliar la relación de puestos de trabajo del Consistorio con 15 nuevos puestos, entre ellos 12 agentes de policía; a los que se unirán dos técnicos de administración general y un técnico auxiliar de jardinería.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor del grupo municipal del PP y de Vox, y la abstención de PSOE y Con Andalucía. Ahora, la modificación de la relación de puestos de trabajo tendrá que ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de Transparencia.

Los presupuestos municipales para 2026, recientemente aprobados, contemplan la dotación necesaria para convocar las 12 plazas de nueva creación.

Jefatura de la Policía Local de Alhaurín de la Torre. / L.O.

Selección

Por otra parte, hasta el 30 de diciembre continúa abierto el periodo de solicitudes para participar en el proceso de selección de otras 9 plazas de Policía Local, correspondientes a las ofertas públicas de empleo ya aprobadas.

El plazo se abrió tras la publicación del anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de noviembre. La convocatoria contempla ocho plazas por el sistema de oposición en turno libre y una por el sistema de movilidad mediante concurso de méritos.

Bases

Las bases reguladoras del proceso fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) el pasado 13 de noviembre, y un extracto de las mismas apareció en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el día 19 de este mismo mes.

Los aspirantes que superen el proceso selectivo se incorporarán posteriormente a una escuela de seguridad pública oficial con el objetivo de que pasen a integrar la plantilla municipal a lo largo de 2026.