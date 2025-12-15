Descubre cuánto destina la Junta a los centros docentes públicos de Cártama para hacerlos más confortables

Los centros educativos públicos del municipio de Cártama recibirán en total 200.000 euros de la Junta de Andalucía para hacer las aulas más confortables.

En concreto, recibirán 199.605 euros para hacer sus instalaciones más saludables, eficientes y confortables, tanto en épocas de frío como de calor.

Así, lo ha anunciado el viceconsejero Pablo Quesada durante la visita al CEIP Flor de Azahar de Cártama, uno de los centros de la localidad que ha recibido 12.258,34 euros dentro del plan 'Mejora tu Centro' para el confort térmico.

El viceconsejero ha explicado que la Consejería hará una transferencia directa a los centros educativos antes de que finalice el año, que en el caso de la provincia de Málaga será de 9,3 millones de euros, a repartir entre 546 centros públicos de municipios malagueños.

Autonomía

En esta ocasión, los centros tendrán plena autonomía para decidir a cuáles de todas sus necesidades destinan el dinero, garantizando que cada uno lo empleará en aquello que le resulte más urgente según su realidad climática.

De esta manera, según ha explicado el viceconsejero "los fondos podrán destinarse a la instalación de toldos o porches, la creación de zonas de sombra y áreas verdes, a la mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. Asimismo se podrán destinar a adecuar las instalaciones eléctricas".

Las ayudas están destinadas a los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; los centros específicos de Educación Especial; los conservatorios de música y danza; los centros de Educación Permanente; los de Educación Secundaria y Formación Profesional; las residencias escolares; los centros de enseñanzas de Régimen Especial y las escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo.

Plan de Bioclimatización

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería de Desarrollo Educativo para combatir las temperaturas en las aulas con la implantación de sistemas de refrigeración adiabática y paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable.

La primera fase de este plan ha beneficiado a una treintena de centros de la provincia situados en zonas de severidad climática de nivel 4, de los cuales seis se encuentran en Cártama: los CEIP La Campiña, Cano Cartamón y El Sexmo, y los IES Jarifa, Valle del Azahar y Cartima. Estas actuaciones han puesto una inversión de 1.543.327,52 euros. La segunda fase del Plan de Bioclimatización contará con una inversión de 2.550.000 en la provincia e incluirá seis nuevos centros de Málaga.

Aulas Digitales

La Consejería de Educación también está dotando a los doce centros educativos públicos de Cártama de Aulas Digitales y equipamientos informáticos, con una inversión de 664.879 euros en el municipio, financiada con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Una cantidad que en el conjunto de la provincia supera los 30,5 millones de euros.

De esta manera, el CEIP Flor de Azahar, que fue reconocido en 2022 como Google Reference School, siendo el primer centro público de Andalucía y tercero de España en obtener esta distinción otorgada por Google for Education, contará con nuevo equipamiento informático (paneles fijos, ordenadores con Windows 11, impresoras 3D o complementos para los talleres de radio, entre otros) por valor de 45.245 euros.

"Estamos dotando a nuestros centros de la tecnología necesaria para cerrar la brecha digital, personalizar el aprendizaje y preparar a nuestros jóvenes para los retos de una sociedad digital" ha explicado durante su visita Pablo Quesada.