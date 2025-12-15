Polémica en Sierra de Yeguas por un semáforo con radar: «Es un atraco»

Multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir. A esta sanción se arriesgan los vecinos de Sierra de Yeguas cada vez que acceden al pueblo por la MA-454 desde la instalación de un semáforo de control de velocidad con cámara en la avenida de Fuente de Piedra. Una medida que el Ayuntamiento puso en marcha en julio, pero que ahora está dando de qué hablar entre los vecinos con la llegada de las primeras infracciones.

Muchos se han posicionado ya en contra de «este atraco y lo consideran una vía de recaudación más». Otros, como Alejandro Cáceres, que tiene que pasar por el radar para ir a trabajar, critica que «no está bien señalizado». Carmen Paredes coincide en que el anuncio pasó en su día desapercibido y ahora se lo han encontrado casi por sorpresa. «A varios conocidos ya los han multado. No son ni de aquí. Y a mí me está dando miedo hasta coger el coche», cuenta a este periódico.

Pérdida de todos los puntos del carnet

Lo cierto es que ha habido vecinos que incluso podrían haber perdido ya todos los puntos del carnet de conducir. «La realidad supera a la ficción. Supuestamente, diferentes personas han recibido ya varias notificaciones por haberse saltado el semáforo en rojo en reiteradas ocasiones, así como la velocidad límite de 30 kilómetros por hora marcada por la señal del disco», ha explicado el alcalde, Miguel Ángel Sánchez, quien ha defendido la implantación de esta iniciativa «para garantizar la seguridad en puntos críticos del municipio». De hecho, según el regidor, esta localización responde a la demanda de los ciudadanos al tratarse de una vía por la que pasan los vehículos a alta velocidad.

Ante esta situación, en la que una misma persona ha llegado a acumular 4 o 5 sanciones, incluso con vehículos diferentes, el Ayuntamiento, junto con la empresa especializada, el patronato y la DGT, han acordado que sólo siga adelante el expediente más antiguo. «Amparándonos en las leyes, si alguien recibe cuatro notificaciones y ninguna está resuelta, solo se procesa la más antigua y las otras se archivan», ha reiterado el alcalde para transmitir tranquilidad a los posibles infractores. Llegado el momento, tendrán que identificar al conductor del vehículo fichado para la retirada de los puntos y proceder al pago de 100 euros de multa si se acogen a la reducción del 50%.

El alcalde ha dado la orden de que se reembolse el dinero a quienes hayan efectuado ya el pago de al menos dos sanciones, quedando vigente solo la multa más antigua.

A este semáforo en la entrada del pueblo se suman otras dos cámaras en la intersección entre la calle Iglesias y Oliva, así como en el paso de peatones de la plaza de Andalucía. Hay que destacar que esta empresa de seguridad también opera en otros municipios como Mollina, Teba o Fuente de Piedra, incluso con más limitación. A pesar de todo, los ciudadanos no descartan próximas protestas y concentraciones de rechazo en el municipio.