El Servicio de Farmacia del Hospital de Antequera, primero de Andalucía en obtener la Certificación Humans

El Servicio de Farmacia del Hospital de Antequera ha sido el primer servicio público de Farmacia de Andalucía que ha recibido la Certificación Humans. Otorgada por la Fundación Humans, una organización sin ánimo de lucro dedicada a transformar la asistencia sanitaria y sociosanitaria a través de la promoción de entornos más humanos y compasivos, la certificación se ha concedido tras analizar las principales dimensiones de la humanización, incluyendo la atención y formación a los pacientes, el apoyo a los profesionales, la coordinación sanitaria, así como los recursos e instalaciones.

El servicio ha obtenido una valoración que refleja su esfuerzo por integrar criterios humanos en su actividad diaria y ahora continúa trabajando en su proceso de mejora para avanzar en la atención ofrecida cada día.

El reconocimiento pone de manifiesto la cercanía del equipo de Farmacia, su eficiente coordinación con otros servicios clínicos del hospital y el compromiso de un grupo de profesionales que sitúan al paciente y a su entorno en el centro de su práctica.

La certificación se suma a las iniciativas que, tanto a nivel nacional como regional, promueven modelos de atención sanitaria que no sólo consideren los aspectos técnicos, sino también las necesidades emocionales, comunicativas y personales de quienes acceden al sistema de salud.

Fundación Humans

La Fundación Humans trabaja con criterios evaluativos basados en experiencias reales y en la participación de los principales protagonistas de la atención sanitaria —pacientes, familiares y profesionales— con el objetivo de homogeneizar y fomentar prácticas de humanización en los servicios hospitalarios.

Este reconocimiento refuerza la apuesta del Hospital de Antequera por una atención más humana, accesible y coordinada, y alienta al equipo a seguir implantando mejoras que beneficien directamente a las personas y a sus familias.