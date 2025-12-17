Antequera agota su Bono Consumo de Navidad en tiempo récord

Los 10.576 vales de 25 euros y 7.000 de 50 euros de la última edición del Bono Consumo en Antequera ya han sido adquiridos en su totalidad. Este año, el periodo de venta no ha llegado siquiera a la semana, lo que ha supuesto un récord respecto a ediciones anteriores y, de hecho, como en 2024, los que estaban a disposición para su compra a través de Internet se agotaron en la primera mañana, el pasado lunes.

En este sentido, desde la ACIA (Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera y Centro Comercial Abierto) se muestran muy satisfechos de “la repercusión y la consolidación” de esta campaña, así como “por lo que le espera al sector y por lo que aporta a la ciudadanía”.

Y es que, de usarse todos los bonos, los 300.000 euros de las arcas municipales que se dedican a esta iniciativa, se transformarán en, al menos, 750.000 euros de inyección económica en el comercio de Antequera; motivo fundamental por el que se desarrollan las campañas del Bono Consumo, como recuerdan desde esta asociación comercial.

Hasta el 5 de enero se podrán emplear los bonos, que permiten ahorrar al consumidor un 40% por cada vale, en los establecimientos adheridos. Hasta el 22 de diciembre estará abierto el periodo de inscripción de los comercios a esta nueva edición. Los que aún no lo han hecho y participan por primera vez deben darse de alta en la web antequera.bonoconsumo.es y presentar la documentación exigida.

Los que ya estuvieron adheridos a la última campaña también tendrán que presentar sus datos, comprobando aquellos que se hayan podido modificar en los últimos tiempos como teléfonos, correos electrónicos, números de cuenta corriente, etc; de cara a que no haya errores a la hora de abonar las diferentes remesas.

Precisamente, la ACIA ya ha hecho el pago de la primera remesa del Bono Consumo por una cuantía global de 153.050 euros, abarcando los canjes desde el primer día de la campaña hasta el 14 diciembre.

‘Comprar en Navidad en Antequera tiene premio’

Por su parte, la promoción ‘Comprar en Navidad en Antequera tiene premio’, con la que se sortea un cheque de 3.000 euros sigue abierta hasta el próximo día 22. Para participar, por cada compra de, al menos, 20 euros en el comercio local -incluidos establecimientos ubicados en el interior del Centro Comercial La Verónica, pero exceptuando supermercados e hipermercados-, los usuarios reciben una papeleta que deben rellenar y depositar en las urnas habilitadas en la Oficina de Turismo -sita en la calle Encarnación- o en el punto de información que se instalará en la calle Duranes durante la promoción. La papeleta contendrá datos personales de contacto, importe del tique de compra y el establecimiento al que pertenece.

La persona ganadora contará con una jornada para poder gastarse el importe completo -2.430 euros, una vez descontadas las retenciones fiscales- en comercios locales, debiendo tener que comprar un mínimo de 70 euros en cada establecimiento que visite y hacerlo, al menos, en una decena de negocios diferentes. Eso sí, no podrá canjear el premio en grandes superficies de alimentación, como se indica en las bases.