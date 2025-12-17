Infraestructuras
Endesa invierte 92.000 euros en una nueva línea de media tensión que mejora el suministro eléctrico en Ronda
La nueva línea, con una inversión de 92.000 euros, beneficia a más de 400 clientes de Ronda al aumentar la capacidad y fiabilidad de la red
EP
La compañía eléctrica Endesa, a través de su filial de Redes e-distribución, ha puesto en servicio una nueva línea de media tensión en Ronda con el objetivo de robustecer el suministro eléctrico en la barriada Olivar de las Monjas.
La actuación se ha llevado a cabo a lo largo del mes de noviembre, con la canalización de 450 metros de zanja por donde se ha instalado 1.300 metros de nuevo cableado de media tensión que permite reforzar el suministro energético. Este nuevo cable de 12/20 kV cuenta con la última tecnología aplicada, han señalado en un comunicado.
Esta actuación que supone una inversión de 92.000 euros no solo aumenta la capacidad de la red, sino que refuerza su fiabilidad de la misma, beneficiando a más de 400 clientes de esta barriada de Ronda.
La inversión se enmarca en el Plan de Inversión de e-distribución para Málaga destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia
- Así es el altar del triduo de la Esperanza: el epílogo de un año glorioso
- La Carrera de Capuchinos en ebullición: construyen a la vez un hotel y dos edificios de viviendas
- Analizan el brusco descenso de un avión en Málaga durante un episodio de cizalladura
- ESPECIAL: El hundimiento de la Gneisenau: 125 años de la tragedia que marcó Málaga
- La ONCE reparte 420.000 euros en Málaga capital: un vendedor da 280.000 euros en premios
- Luz verde a la parcela del CaixaForum: concesión por 55 años para ser vanguardia cultural
- Final feliz al culebrón urbanístico de Bellavista que estudiaba demoler dos viviendas y un bloque de seis plantas