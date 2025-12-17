Fugas en los pueblos de Málaga: la Diputación contrata actuaciones para no perder el agua que abastecería a 100.000 personas

El Pleno de la Diputación ha arrojado novedades sobre la ofensiva en marcha contra las fugas de agua en los pueblos de Málaga, que fue iniciada a raíz de los alarmantes resultados de los estudios realizados durante la sequía. Hace tres años, ya se llegó a la conclusión de que el agua que se pierde en la provincia de Málaga abastecería a una ciudad de 100.000 habitantes. Además, este número de personas es lo que sumarían, prácticamente, las poblaciones de 70 de los pequeños municipios malagueños. Y, desde entonces, la institución viene impulsando medidas de ahorro y un plan de choque como el que le llevará a instalar 6.000 contadores para telelectura de consumos y la utilización de detectores y localizadores de fugas de agua para controlar 210 depósitos y hasta 600 kilómetros de conducciones, entre otras actuaciones. Tales líneas de trabajo se enmarcan en el proyecto 'Málaga Aqua Rural 5.0', encaminado a optimizar el control del agua, detectando rápidamente fugas u otras anomalías en las redes.

Con los votos a favor del PP, el PSOE y Con Málaga y la abstención de Vox, se ha dado luz verde al "mayor contrato" de su historia para mejorar las redes y luchar contra las pérdidas del líquido elemento. En concreto, en la sesión plenaria de este miércoles, la Diputación de Málaga ha aprobado la adjudicación por casi once millones de euros -10.831.520,25 euros para ser exactos- a Acciona Agua, SA de diferentes actuaciones para la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en el ciclo integral del agua en 71 municipios de la provincia, mediante la implantación de sistemas digitales que "permitirán monitorizar y optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos".

Unas 200 captaciones municipales

En el marco de estas actuaciones, se ha previsto la instalación de equipamiento tecnológico en unas 200 captaciones municipales para monitorizar en tiempo real niveles, caudales y calidad del agua mediante sondas en pozos y sondeos.

También se realizará el control de consumos mediante la sectorización tanto de la red de abastecimiento en alta como de la red de distribución con la medición de caudales y el control de fugas mediante la utilización de detectores y localizadores de fugas de agua. Se controlarán 210 depósitos de cabecera en poblaciones y se revisarán mediante varias brigadas equipadas con tecnología acústica de fugas hasta 600 kilómetros de conducciones de red de alta, entre fuentes de captación y depósitos.

Igualmente, se pondrá en marcha un plan piloto de telelectura de los contadores municipales, los grandes consumidores y los colectivos vulnerables, identificados fundamentalmente con consumidores de difícil acceso, ubicados mayoritariamente en pedanías. De hecho, se instalarán 6.000 contadores.

Paralelamente, se incorporarán sistemas de telegestión y monitorización de calidad del agua en 17 estaciones de bombeo de aguas residuales y 49 estaciones depuradoras. Y se realizarán monitoreos de vertidos industriales en ocho municipios que cuentan con inventario de descarga industrial: Almargen, Cañete la Real, Casabermeja, Colmenar, Fuente de Piedra, Humilladero, Pizarra y Sierra de Yeguas.

En materia de eficiencia energética, se plantean instalaciones fotovoltaicas en captaciones y estaciones de bombeo para reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales. Estas instalaciones incluyen módulos solares de alta eficiencia, inversores híbridos, protecciones eléctricas y conexión a internet.

En paralelo, se implementará un nuevo sistema GIS para la gestión geoespacial de infraestructuras del ciclo del agua, ofreciendo varias opciones tecnológicas, desde el acceso directo a bases de datos espaciales hasta la publicación de servicios geográficos y aplicaciones para la explotación de datos geoespaciales.

Una imagen del Pleno de la Diputación. / L. O.

Un plan dotado con más de 15 millones

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, destacó "la importancia de estas actuaciones, enmarcadas en el proyecto Málaga Aqua Rural 5.0", un plan dotado con 15,5 millones de euros y cofinanciado con casi 10 millones de euros por fondos europeos Next Generation.

Salado recalcó que "en una provincia como la de Málaga, con periodos de sequía recurrentes, es fundamental la gestión del agua, en la que deben estar implicadas todas las administraciones públicas, ya que repercute de manera directa tanto para la población como para un sector tan importante como el agroganadero".

En este sentido, recordó que en el estudio que llevó a cabo la Diputación en 2023 en 74 municipios, "se detectó que se pierden 20.500 metros cúbicos al día, lo que supone 7,45 hectómetros cúbicos anuales, con los que se podría abastecer a una población de 100.000 habitantes durante todo un año". "Por eso, es prioritario mejorar el control de tuberías, canalizaciones y depósitos para evitar que se despilfarre o no se controle el agua", añadió.

A su vez, Salado explicó que "el objetivo final del proyecto es lograr un control preciso, automatizado y eficiente de cada fase del ciclo del agua a través de actuaciones que cubren desde la captación hasta el vertido, incluyendo el almacenamiento, la distribución, el tratamiento de aguas residuales, así como la visualización y gestión de toda esta información mediante plataformas digitales centralizadas".

“Este proyecto pretende subsanar que buena parte de los municipios acogidos a esta actuación no cuenten con instrumentación de medición de caudales, presión, calidad del agua, medición y sistemas de telemetría, monitorización y telelectura, ni tampoco con medios tecnológicos ni soportes digitales que garanticen la gestión de las distintas fases del ciclo integral del agua”, precisó el presidente de la Diputación.