La línea de alta velocidad Antequera-Granada ampliará su capacidad con un nuevo tramo de 46 kilómetros

El Consejo de Ministros autorizó este martes la licitación de las obras para duplicar un nuevo tramo de 46 km de vía la línea alta velocidad Antequera-Granada, por unos 45,7 millones euros (IVA no incluido), a través Adif. El objetivo es incrementar la capacidad y operatividad de la conexión ferroviaria de alta velocidad a Granada.

La obra comprende el montaje una nueva vía ancho estándar paralela a la actual que ya está en servicio, en el tramo entre la bifurcación de Archidona y la de Riofrío, así como entre el puesto de banalización (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) de Íllora y la bifurcación de La Chana. En ambos casos, la nueva vía se desplegará sobre la plataforma ferroviaria existente, dimensionada para albergar las dos vías.

Esta actuación se suma a la reciente licitación de las instalaciones de electrificación por 17,5 millones de euros (IVA incluido), y a la contratación de los materiales necesarios para las obras.

También se ha adjudicado recientemente la adquisición de aparatos de vía (desvíos) por 3,4 millones euros; se encuentra en licitación la compra de 220.000 toneladas de balasto por 8,5 millones euros; y se ha adjudicado la provisión de más 80.000 traviesas por 9,6 millones euros.

Doble vía

La linea de alta velocidad Antequera-Granada constituye un eje estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía que dispone de doble vía en el tramo de 9,5 km entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona.

Actualmente, el ministerio tiene planificadas o en ejecución otros tramos para culminar la duplicación de la vía en todo el trazado entre ambas localidades.

Se trata de la variante Loja (19,1 km), que ya cuenta con las obras de plataforma en todos sus tramos en marcha o contratadas. Y del acondicionamiento de la plataforma para el montaje de la doble vía entre el final de la variante Loja e Íllora (7,7 km), que se encuentra en fase de redacción de proyecto.

"Apuesta por Málaga"

Para el sublegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, esta obra muestra que el Gobierno de España continúa dando pasos en su compromiso con Málaga en materia infraestructuras. «La apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez en materia ferroviaria con Málaga es inequívoca. Pusimos en marcha por primera vez en la historia la conexión por alta velocidad entre Málaga y Granada y ahora continuamos mejorando esta infraestructura para seguir avanzando en el desarrollo de nuestra provincia en el entorno del Corredor Mediterráneo».

Javier Salas añadió que «en 2024, el Gobierno de España alcanzó la cifra récord de 211 millones euros en licitaciones, la mayor cifra en los últimos quince años y sólo hasta junio 2025 ya se habían alcanzado los 110 millones de euros licitados en Málaga».