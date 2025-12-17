Mascarilla
Mascarilla obligatoria en los centros de salud de la comarca de Antequera hasta el ocho de enero
Esta medida la ha establecido la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía dentro del Plan de Acción 2025-2026
La obligatoriedad del uso de mascarilla vuelve a los centros de Atención Primaria del Área Sanitaria Norte de Málaga–Antequera y se mantendrá vigente hasta el 8 de enero de 2026, según ha establecido la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía dentro del Plan de Acción 2025-2026 para la prevención de infecciones respiratorias agudas. La medida afecta a todos los centros de salud y consultorios médicos de la comarca.
La normativa determina que el uso de mascarilla es obligatorio para todo el personal, tanto sanitario como no sanitario, así como para pacientes y acompañantes. Esta exigencia se aplica en las zonas asistenciales y en los espacios comunes de los centros de Atención Primaria, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios durante los meses de mayor incidencia.
Desde el Área Sanitaria Norte de Málaga han recordado que esta medida responde a criterios preventivos y de protección de la salud pública, especialmente dirigidos a colectivos vulnerables como personas mayores, pacientes con patologías crónicas, embarazadas y menores.
Vacunación si cita previa en la comarca
De forma paralela, este miércoles se desarrolla una jornada especial de vacunación sin cita previa en distintos municipios de la comarca, facilitando el acceso a la inmunización frente a la gripe. En el municipio de Antequera, la vacunación se realiza en la Biblioteca Municipal San Zoilo, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:30 horas. En Archidona, el punto habilitado es el centro de salud, de 13:00 a 14:30 horas. Campillos ofrece vacunación en su centro de salud entre las 12:00 y las 14:30 horas, mientras que en Mollina se atiende en el centro de salud de 13:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Esta campaña está dirigida a niños de entre 6 y 59 meses, personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, aunque la Consejería anima a toda la población incluida en los grupos de riesgo a aprovechar esta oportunidad sin necesidad de cita previa.
