Así es el nuevo aparcamiento público gratuito situado en Estación de Cártama

El Ayuntamiento de Cártama ha puesto en servicio una nueva zona de estacionamiento gratuito en Estación de Cártama, dentro de su plan municipal de aparcamientos.

El nuevo estacionamiento se encuentra entre las calles Mónaco y Andorra, tiene una superficie de unos 1.100 metros cuadrados, y cuenta con 30 plazas de parking para vehículos.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), ha destacado la importancia de esta nueva zona de aparcamientos para los vecinos de la zona. "Continuamos trabajando para ampliar nuestra red de aparcamientos e incrementar el número de plazas", ha señalado el regidor.

El nuevo aparcamiento gratuito de Estación de Cártama tiene 30 plazas para vehículos. / L.O.

Zonas de aparcamiento

Esta nueva zona de aparcamiento se suma a otra que recientemente se ha puesto en marcha en la barriada de El Sexmo, de unos 1.000 metros cuadrados, y otra junto al consultorio médico provisional, de más de 500 metros cuadrados. También se han puesto en marcha los aparcamientos en la urbanización Huerta Primera, con 1.000 metros cuadrados y un estacionamiento de 3.000 metros cuadrados en Estación de Cártama.

"A todas estas actuaciones hay que añadirle la adecuación de otro terreno en la calle Cantabria y otros trabajos realizados en distintas zonas del municipio, para mejorar espacios para aparcar y de creación de nuevas plazas", según ha explicado el concejal de Servicios Operativos, Francis Montiel.