El Ayuntamiento de Coín entregará el próximo mes de enero las Medallas de la Ciudad

El Ayuntamiento de Coín reunido en Pleno ha aprobado este jueves la concesión de la Medalla de la Ciudad a propuesta del equipo de gobierno a personas y entidades que se han destacado este año en el ejercicio de sus funciones.

Los galardonados son el empresario José Cobos, al historiador coineño José Antonio Urbano y el Parque de Bomberos de Coín.

La propuesta ha contado con el voto a favor de la gran mayoría de todos los grupos políticos de Corporación Municipal (PP, PSOE, AxSI), y con la abstención de Unidas Podemos con Coín y Vox.

Reconocimiento

El alcalde de la localidad, Francisco Santos (PP), ha asegurado que se trata de una concesión "muy merecida" a personas y entidades con una vinculación "muy arraigada en Coín" y sin las que no se entendería nuestra ciudad actual.

El historiador José Antono Urbano recibirá la Medalla de la Ciudad de Coín. / L.O.

La entrega de esta condecoración tendrá lugar en un acto solemne que se celebrará entre el 12 y el 20 de enero. El 12 de enero es el aniversario de la concesión a Coín del título de ciudad, así como del título de “Excelencia” a su ayuntamiento y el día 20 de enero es el Día de San Sebastián, patrón de la ciudad.

Méritos

El regidor coineño ha destacado la gran labor por la historia colectiva del municipio que ha llevado a cabo el historiador José Antonio Urbano, alegando que "Su trabajo, dedicación y esfuerzo ha contribuido a conservar nuestro patrimonio, nuestra memoria, por lo que es una medalla más que merecida”.

De Pepe Cobos ha destacado no solo su labor en El Pimpi o la Fundación que lleva el mismo nombre, sino su apuesta por Coín. "Es una de las personas que más ha dado y está dando por la defensa de nuestra agricultura y de los productos hortofrutícolas de Coín, dándoles promoción y difusión allá donde va, además de contribuir de forma altruista en el desarrollo de nuestra ciudad colaborando con todos los colectivos sociales del municipio", ha dicho.

La medalla al Consorcio Provincial de Bomberos, ha añadido el regidor, es una distinción necesaria y pendiente del Ayuntamiento de Coín no solo con la institución y el Parque de Bomberos de Coín, sino "por todos los profesionales que a diario ponen en riesgo su vida por la nuestra, y han estado presentes en tantos momentos complicados de nuestro municipio y ciudades vecinas como por ejemplo el gran incendio que sufrimos en 2012".

José Antonio Urbano

José Antonio Urbano Pérez nació en Monda en 1950, aunque su trabajo de investigación y divulgación se ha centrado en Coín y en su entorno, lo que le vincula con la Historia, la antropología y el rescate de la memoria colectiva del municipio.

Entre sus trabajos más relevantes destacan 'La Villa de Monda en el siglo XVI. Apeos y primeras ordenanzas (1998)'; 'La Aventura de las letras en Coín (2000)', que ofrece un recorrido por la evolución de la enseñanza en Coín, desde sus inicios hasta el siglo XX, y que es una fuente citada frecuentemente en estudios sobre la historia de la educación en Andalucía. Su obra más ambiciosa y conocida es "Personajes en la Historia de Coín (2015)", con la que profundiza en la biografía de diversos personajes ilustres y figuras históricas relevantes de la localidad. Su producción literaria se completa con colaboraciones en trabajos de edición histórica, como la transcripción y edición del manuscrito de Ximénez de Guzmán "Historia de la Villa de Coín" de 1796, que forma parte de la obra editada por la Fundación García Agüera "Primera Historia de Coín" y que constituye un documento fundamental para comprender la historia del municipio.

José Cobos

José Cobos Mena, cordobés de nacimiento, y coíno de corazón inició su camino profesional desde muy joven. Se adentró en el mundo de la hostelería con apenas 17 años y, fruto de su trabajo y tesón, no ha dejado de cosechar éxitos profesionales en forma de reconocimientos y premios, siendo el último de ellos el galardón al Mejor Empresario Hostelero de España en la XIX edición de los Premios Nacionales de Hostelería.

En 1971 fundó la Bodega 'El Pimpi', un lugar que ha trascendido el ámbito de la restauración para convertirse en una referencia de la cultura y de la sociedad malagueña, una embajada de nuestra forma de entender la vida y el mejor ejemplo de la afamada hospitalidad de nuestra tierra.

El Consorcio de Bomberos recibirá la Medalla de la Ciudad de Coín. / L.O.

Consorcio de Bomberos

El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga constituye, desde su creación en 2008, el principal organismo supramunicipal encargado de la prevención y extinción de incendios, así como de la atención y el rescate en situaciones de emergencia en la provincia.

Dentro de su estructura, el Parque de Bomberos de Coín ocupa un papel fundamental. Concebido como Parque de referencia en el Valle del Guadalhorce, fue inaugurado institucionalmente el 22 de julio de 2009 y entró en servicio operativo en julio de 2011. Durante más de una década, la dotación de bomberos del Parque de Coín ha acumulado una trayectoria ejemplar, caracterizada por la profesionalidad, la cercanía y la entrega al servicio público. Han intervenido en incendios urbanos y forestales, excarcelaciones, accidentes de tráfico, inundaciones, episodios de lluvias torrenciales, rescates de personas y animales, dispositivos preventivos y actuaciones de protección civil. Su labor diaria, siempre silenciosa, ha sido esencial para preservar vidas y proteger bienes, especialmente en situaciones críticas.

Alba Guzmán Merchán sustituye a Miguel Vázquez como concejal del PP en Coín. / L.O.

Nueva concejal del PP

Antes del comienzo del Pleno, ha tomado posesión de su acta de concejal Alba Guzmán Merchán, quien se incorpora a la Corporación Municipal de Coín como concejala por el Partido Popular, incorporándose a su vez, al equipo de gobierno municipal, tras la dimisión de Miguel Vázquez tras ser detenido en una operación contra el blanqueo de capitales procedente de la explotación sexual de mujeres.

Asimismo, durante el Pleno se ha aprobado la modificación presupuestaria para incluir el remanente de tesorería positivo del ejercicio anterior. Esto permitirá al Ayuntamiento disponer de 1.415.000 euros más para la mejora y arreglo de zonas verdes y parques infantiles (1.000.000 euros) como para la reforma y reparación de calles y vías públicas (415.000 euros).