La Diputación asume el coste para que los exámenes del carnet de conducir se sigan haciendo en Ronda y Antequera

La Diputación de Málaga asumirá el coste en Ronda y Antequera de las aulas informatizadas requeridas a los ayuntamientos por la Dirección General de Tráfico (DGT). Concretamente, la institución provincial las sufragará al 100% con subvenciones directas a estos consistorios para que los exámenes del carnet de conducir se sigan haciendo en sendas ciudades malagueñas, de modo que los vecinos de estas localidades y de los municipios de sus respectivas comarcas no tengan que desplazarse hasta Málaga capital para realizarlos.

Así lo anunció este jueves el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien también se afanó en dejar claro que se trata de “una competencia impropia, que no corresponde a las entidades locales sino al Gobierno”.

Al profundizar en esta medida de apoyo a los ayuntamientos de Antequera y Ronda, Salado no pasó por alto que "la DGT depende del Ministerio del Interior y ha exigido a los ayuntamientos que habiliten aulas para la realización de los exámenes teóricos de conducir, de modo que deben ser los consistorios quienes adecuen los espacios; adquieran, instalen y mantengan los equipos informáticos; y se hagan cargo de la seguridad de las instalaciones y los sistemas".

Beneficio para ambas comarcas

"A petición de los alcaldes, será finalmente la Diputación de Málaga quien correrá con los gastos de unos servicios que benefician a los vecinos no sólo de Ronda y Antequera, sino de todos los municipios de su entorno", insistió el presidente de la Diputación para poner el foco sobre la ayuda que se prestará a ambas comarcas malagueñas.

En este punto, Salado criticó que "es la DGT quien hace las pruebas y cobra las tasas y, sin embargo, obliga a los ayuntamientos a hacer un gasto que no les corresponde y que no tienen previsto en sus presupuestos". “Esta medida también va en contra de la lucha contra la despoblación: hay que dotar de servicios a las comarcas y los municipios del interior, no quitárselos”, aseveró.

Otra imagen de la reunión de Salado con el alcalde de Antequera y la alcaldesa de Ronda. / L. O.

Asimismo, Salado expuso que el Ejecutivo provincial del PP ha tomado esta decisión "atendiendo la solicitud de los alcaldes, para evitar que sean los ciudadanos de estas comarcas quienes sufran la dejación de funciones del Ministerio de Interior”. “Una vez más, hemos tenido que asumir obligaciones que corresponden al Gobierno central para evitar otro duro golpe a los ayuntamientos y a los vecinos”, afirmó.

Reacción de los alcaldes

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, agradeció a la Diputación de Málaga "su disposición a asumir los gastos necesarios para garantizar la continuidad de los exámenes del carné de conducir, evitando perjuicios a los jóvenes de Antequera y su comarca".

Eso sí, Barón aprovechó el anuncio para subrayar que "esta solución no debe ocultar el problema de fondo". “Se trata de una competencia exclusiva de la DGT y, por tanto, debería ser el Gobierno de España quien asumiera su financiación”, añadió el regidor antequerano antes de recordar que "fue la propia DGT la que planteó que los ayuntamientos sufragaran estos costes" y que Antequera rechazó esta propuesta por "no corresponderle".

“Ante ese rechazo, el PSOE ha optado por pedir el esfuerzo a la Diputación, en lugar de exigir al Gobierno central que cumpla con su obligación, se está cambiando el pagador sin cambiar al responsable; el Gobierno ha dejado sin ejecutar cerca de 60.000 millones de euros en fondos europeos destinados, entre otras cosas, a la digitalización de las administraciones públicas, eje de esta implantación", apostilló Barón.

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, celebró que "la decisión de la Diputación va en consonancia con su política de ayuda a los municipios y de lucha contra la despoblación".

Un año para adecuar las aulas

Además, la alcaldesa rondeña explicó que desde la firma de los convenios con la DGT, que tendrá lugar próximamente, los ayuntamientos cuentan con un plazo de un año para adecuar las aulas y completar el proceso, que debe estar listo a lo largo del año 2026.

Igualmente, Fernández denunció "la imposición por parte del Gobierno, que obligaba a firmar un convenio y asumir los costes del aula informatizada o se llevaba los exámenes a Málaga".

“Las administraciones se hablan con lealtad y negocian acuerdos beneficiosos para los ciudadanos, y este no ha sido el caso; a Ronda también llegan personas de otros pueblos de la comarca e incluso de la provincia de Cádiz, por lo que no sería justo que todo esto lo pagaran los rondeños”, enfatizó la regidora de la Ciudad del Tajo.