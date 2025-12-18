Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Primitiva deja más de un 1,2 millones de euros en Ronda

El boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4, situada en la calle Molino, 1

Administración de lotería donde se ha sellado el boleto premiado en Ronda.

Administración de lotería donde se ha sellado el boleto premiado en Ronda. / google maps

EP

Málaga

Un acertante ha sido premiado con 1.277.771,89 euros gracias a un boleto de Primera Categoría --seis aciertos--, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4, situado en la calle Molino, 1 de Ronda, en el marco del sorteo de La Primitiva celebrado este jueves, 18 de diciembre, según datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

Cabe enmarcar que la combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' ha estado formada por los números 12, 27, 43, 21, 23 y 08. El número complementario es el 47, el reintegro el 2 y el Joker, 1807401. La recaudación ha ascendido a 11.871.479,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de este jueves no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 62.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría existen once boletos acertantes.

