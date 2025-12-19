Ronda celebra: ONCE y La Primitiva premian a vecinos con 1,55 millones en la misma noche

El sorteo de la ONCE dejó en Ronda a diez vecinos muy felices, al repartir 350.000 euros en 10 cupones premiados. Pero esa misma noche, hubo un undécimo premiado, pero con La Primitiva y un premio mucho mayor, 1,2 millones de euros. La misma noche, dos sorteo y once premiados. Una coincidencia difícil de repetir, pero que ha dejado un buen pellizco en el municipio. Tanto los cupones de la ONCE como el boleto de La Primitiva se vendieron además a 350 metros de distancia, en la Carrera Espinel y la calle Molino de Ronda, respectivamente. Un paseo de apenas 5 minutos.

El sorteo diario de la ONCE dejó diez cupones premiados con 35.000 euros entre los vecinos de Ronda. Fueron vendidos por Carmen Jezabel García, que en sus menos de dos años de vendedora ya es la segunda vez que reparte premios de esta magnitud desde su punto de venta en la Carrera Espinel.

García es vendedora de la ONCE desde 2024, y ha repartido los premios en la Carrera Espinel de Ronda, en su punto de venta junto a la panadería Patricia. “Estoy muy contenta, es un regalo de Navidad”, cuenta mientras los clientes se amontonan en su puesto, llamados por la buena noticia. “En estas fechas esta ayuda viene el doble de bien, poder comprar sin mirar los precios o tener un desahogo en una mala situacón” dice.

Repite vendiendo cupones premiados

En sus menos de dos años, es la segunda vez que esta vendedora da un premio de esta magnitud, “y espero seguir dándolo hasta que le haya tocado a toda Ronda” comenta risueña. “Aún estoy esperando a saber quienes han sido los afortunados, pero seguro que son personas a las que les hacía falta” afirma la vendedora. “Es una alegría muy grande, estoy deseando contárselo a todos” concluye.

Este sorteo, dedicado al 75º aniversario de la coronación de la Virgen del Castillo de Montánchez en Cáceres, y , ha repartido también 350.000 euros en la capital gatidana con diez cupones y 315.000 euros con nueve en La Palma del Condado (Huelva). El resto de sus premios han ido a parar a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Administración de la calle Molina 1, en Ronda, que ha vendido un boleto premiado de La Primitiva. / L. O.

Premio millonario de La Primitiva

La coincidencia no podía ser más complicada y feliz para los rondeños. La misma noche que el sorteo de la ONCE repartía en el municipio 350.000 euros; La Primitiva encontró en el municipio a su ganador de 1,2 millones de euros. Este boleto premiado fue validado en la Administración de Loterías número 4, situado en la calle Molino, 1 de Ronda.

Para mañana hoy, viernes 19 de diciembre, el Eurojackpot , el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 30 millones de euros.

Por su parte, la ONCE celebrará el próximo 1 enero su ya tradicional Sorteo Extra de Navidad que ofrece más de 53 millones de euros en premioscon 90 premios de 400.000 euros en la primera categoría, 90 premios de 40.000 euros en la segunda categoría y otros 90 de 20.000 en la tercera.