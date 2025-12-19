Trops abre una nueva planta en Casares tras invertir 2 millones de euros

Trops, líder en la producción y comercialización de aguacate y mango en España, ha abierto una nueva planta en Casares, diseñada para optimizar la logística de la entrega de la fruta, en la que ha invertido 2 millones de euros.

Situadas en la zona de El Secadero, las nuevas instalaciones tienen más de 1.100 metros cuadrados y constituyen un punto de encuentro directo entre los agricultores de la zona y la cooperativa. Esta estrategia se basa en una apuesta por la excelencia, la innovación y la sostenibilidad entendidas «no como una opción, sino como una necesidad para seguir siendo competitivos», ha destacado su director general, Víctor Luque, en la inauguración.

Las nuevas instalaciones tienen más de 1.100 metros cuadrados / l.o.

Referente internacional

La organización de productores, que tiene una cuota del 55 % en el mercado del mango en España y del 45 % en el aguacate en la península ibérica, es también un referente internacional en la comercialización de estos frutos, algo que «no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia clara», según Luque.

La nueva planta de Casares evita el desplazamiento hasta la sede central de Trops en Vélez-Málaga, al tiempo que refuerza la cercanía y la atención personalizada a los más de 4.000 agricultores asociados con los que cuenta en la actualidad.

El presidente de la cooperativa, José Linares, ha destacado que «estar cerca del agricultor es clave para ofrecer un servicio integral que abarque desde el asesoramiento técnico hasta la comercialización justa de sus productos».

La nueva planta de Casares refuerza la cercanía y la atención personalizada a más de 4.000 agricultores asociados / l.o.

Presencia en más de 25 países

Trops cuenta más de 10.000 hectáreas productivas en total. Su fruta está presente en más de 25 países y compite con éxito en los mercados internacionales desde 1979.

Su zona de producción se concentra en el sur de la península, desde la comarca de la Axarquía y la costa tropical de Granada, siguiendo por la costa de la Comunidad Valenciana hasta el Algarve portugués.

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, que asistió a la inauguración, reiteró su petición al Gobierno de España para que acometa el proyecto de la presa de Gibralmedina, declarado de interés general del Estado, «fundamental para el futuro hídrico de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, una apuesta que permitiría multiplicar la capacidad de almacenaje de los recursos hídricos de ambas zonas».

Navarro ha recordado que «a pesar de no ser competencia de la Junta, la Consejería ya ha redactado el proyecto de obra por 2,3 millones de euros, así como la tramitación ambiental, que ya ha enviado al Ministerio de Transición Ecológica a la espera de una respuesta que no puede ser otra que hacer la presa y demostrar que hay voluntad política para dar oxígeno a estos territorios».