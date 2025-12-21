Alpandeire finalizalos trabajos de reforma de la calle Pilar

El Ayuntamiento de Alpandeire ha finalizado la segunda fase de remodelación de la calle Pilar, unos trabajos que se han centrado en el tramo de la vía que discurre por el lateral de la Casa Consistorial. Según ha informado el Ayuntamiento, las obras han consistido en la sustitución de las antiguas tuberías de saneamiento y de las acometidas domiciliarias de agua potable, así como la preinstalación de conductos para el soterramiento del cableado aéreo. Una vez concluido lo anterior, se ha procedido a colocar una nueva pavimentación en concordancia con la imagen del entorno urbano. La actuación se ha llevado a cabo con un presupuesto de 46.409 euros procedente del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Por otro lado, se está ejecutando la 3ª fase del vivero de empresas, espacio que se habilitará en la primera planta de la Casa Consistorial. En este caso los trabajos están consistiendo en la renovación integral de la zona de baños de las instalaciones y cuentan con un presupuesto total de 46.977 euros.

Una vez finalice esta actuación, únicamente quedaría por acometer una última fase con la que se mejorará la accesibilidad al vivero de empresas, tras lo que se procederá a dotarlo de mobiliario y contenido.

Con ello, el Ayuntamiento persigue crear un espacio óptimo para el teletrabajo orientado a vecinos emprendedores, a personas que temporalmente se encuentren en el municipio y a profesionales que fijen allí su residencia.