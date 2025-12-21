Las aventuras de Indiana Jones aterrizan en Antequera esta Navidad

La Real Colegiata de Santa María de Antequera encarna esta Navidad el Área 51, el almacén militar ultrasecreto del Gobierno estadounidense donde se encuentra el Arca de la Alianza en el universo cinematográfico de Indiana Jones. Asimismo, alberga el puente a escala del Palacio de Pankot, el Santo Grial y el Dial del Destino, el artefacto legendario de la última entrega de esta saga que aúna historia, fantasía y acción bajo la icónica banda sonora de John Williams.

Todos estos escenarios y objetos forman parte de la exposición ‘En busca de los tesoros perdidos’, inspirada en las cinco películas del arqueólogo más mítico de todos los tiempos, a lo largo de los últimos 45 años: En busca del arca perdida (1981), El templo maldito (1984), La última cruzada (1989) , El reino de la calavera de cristal (2008) y El dial del destino (2023).

La muestra, diseñada en orden cronológico, incluye tanto réplicas, como piezas que se han utilizado en los rodajes. Uno de los objetos más curiosos que se puede ver es un guion original firmado por Harrison Ford «algo muy complicado de conseguir», asegura el comisario, Jorge Jiménez.

A diferencia de otras exposiciones, las clásicas vitrinas expositoras han sido reemplazadas por cajas que contienen auténticas reliquias, piezas clave de la trama de los largometrajes en torno a las cuales giran las aventuras de su intrépido protagonista.

Asimismo, la colección es totalmente interactiva gracias a los códigos QR que permiten a los visitantes visualizar fragmentos de la película o una escena concreta a través de sus teléfonos móviles. «Es una exposición que hará que los verdaderos fans se apasionen aún más y que despertará el interés de quienes todavía no conocen las películas», ha asegurado el responsable de la muestra, que se podrá visitar hasta el próximo martes 6 de enero en horario habitual de diez a seis de la tarde, a excepción del 24 y 31 diciembre y 5 enero que solo estará abierta en horario de mañana de diez a dos. Cuenta con un precio de 4 euros adultos, 3 euros para niños de entre 4 y 12 años y mayores de 65 años y gratis para los menores de 3.

Otro reclamo turístico en la ciudad para estas fechas navideñas es la exposición ‘Barbie y El Arte’, ubicada en la Sala de Exposiciones Antonio Montiel del Ayuntamiento, en la calle Infante Don Fernando. Se trata de una exhibición gratuita de la popular muñeca de Mattel que conjuga arte y moda de diferentes épocas. En total, 54 expositores en los que se recrean pinturas reconocidas de Picasso, Goya, Monet o Botticelli, etc.