Los 'Sueldazos' de la ONCE reparten casi dos millones de euros entre Puerto Real y Ronda

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado, 20 de diciembre, ha repartido cerca de dos millones de euros con 'Sueldazos' que han dejado fortuna en Puerto Real y Ronda.

Premio en Ronda

En Ronda, Roberto Carlos Hidalgo ha vendido la serie agraciada con otro 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros dos días después que de la ONCE dejara otros 350.000 euros también en la misma localidad malagueña.

Roberto Carlos Hidalgo es vendedor de la ONCE desde 2008, en el polígono industrial Fuerte. "Me emociona, es una satisfacción enorme", ha manifestado este domingo. "Siempre espero dar el premio, y cuando llega ese día es una alegría muy grande, y más en vísperas ya de Navidad", ha añadido.

Con estos 240.000 euros, se da la circunstancia de que Ronda ha recibido tres grandes premios en apenas tres días, después de que en la noche del jueves se repartiera en el municipio diez premios de 35.000 euros en el sorteo de la ONCE y de 1,2 millones en La Primitiva, vendidos en dos puntos separados por apenas 350 metros. Con el premio del sábado, son las 1.790.000 euros repartidos en el municipio.

Ángeles Sánchez, vendedora de la ONCE en Puerto Real. / ONCE

Premio en Puerto Real

En concreto, un acertante de Puerto Real ha ganado un 'Sueldazo' de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suma un total de 1,5 millón de euros, y otras nueve personas han obtenido un premio de 20.000 euros cada una, que suman otros 180.000 euros, según ha detallado este domingo la ONCE.

En Puerto Real, María de los Ángeles Sánchez, vendedora de la ONCE desde 2016, ha repartido la fortuna entre las calles La Plaza y Cruz Verde, en pleno centro comercial de la localidad gaditana, el mismo lugar donde en septiembre de 2019 dio el mismo premio, otro 1,7 millón de euros.

Ángeles sabe, por tanto, qué se siente al dar un premio tan grande a sus vecinos. "Es una felicidad muy grande, y las personas se ponen locas de contentas. Es una ilusión muy bonita", ha relatado en declaraciones recogidas por la ONCE. "Y cuando no toca, lo más bonito es colaborar con la ONCE, que hace una labor muy grande, y eso te llena, y aunque no les toque, siguen jugando, porque ayuda a muchas personas con discapacidad", según ha agregado antes de declararse "muy orgullosa de pertenecer a la ONCE" porque ve que "da mucha felicidad a muchas personas".

En esa línea, Ángeles reivindica a la ONCE "por encima de todas las cosas". "Es que nos llevamos todo el año repartiendo premios muy buenos; si no son los rascas son los cupones, si no el 'Eurojackpot', no hay que esperar al 22 de diciembre para ganar un premio, y eso lo sabe la gente", destaca.

De este modo, la ONCE repartió este pasado sábado un total de 1.920.000 euros en premios mayores entre las provincias andaluzas de Cádiz y Málaga.