La zona sur de El Torcal celebra su 37º Día de Jeva el 25 de diciembre

La zona sur de El Torcal volverá a convertirse el próximo 25 de diciembre en punto de encuentro para la tradición, la música popular y la devoción con la celebración del Día de Jeva, una cita muy arraigada entre los vecinos y visitantes de la comarca que este año cumple 37 ediciones.

La música popular tendrá un papel protagonista con la participación de reconocidas pandas de verdiales y formaciones tradicionales, entre las que destacan Panda El Cerro, Lomas de Rojas, Aires en el Torcal El Valle, la Zambomba Flamenca de la Peña del Valle y la Pastoral Ilusión El Puerto de la Torre.

La programación dará comienzo a las diez con el repique de campanas, seguido de la santa misa. A partir de las doce tendrá lugar el tradicional choque de pandas y, a las doce y media la procesión de Nuestra Señora de Jeva. La jornada continuará con el recitado y canto de coplillas por parte de los poetas, mientras los asistentes podrán disfrutar de una degustación de buñuelos, café y dulces caseros.La responsable municipal de Pedanías, Sara Ríos; y de Tradiciones, Elena Melero; animaron a los vecinos a participar .en esta tradicional cita.