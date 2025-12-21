Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tradiciones

La zona sur de El Torcal celebra su 37º Día de Jeva el 25 de diciembre

Ambiente multitudinario en el Día de Jeva en la anterior edición

Ambiente multitudinario en el Día de Jeva en la anterior edición / Amanda Pinto

Celia Paredes

Antequera

La zona sur de El Torcal volverá a convertirse el próximo 25 de diciembre en punto de encuentro para la tradición, la música popular y la devoción con la celebración del Día de Jeva, una cita muy arraigada entre los vecinos y visitantes de la comarca que este año cumple 37 ediciones.

La música popular tendrá un papel protagonista con la participación de reconocidas pandas de verdiales y formaciones tradicionales, entre las que destacan Panda El Cerro, Lomas de Rojas, Aires en el Torcal El Valle, la Zambomba Flamenca de la Peña del Valle y la Pastoral Ilusión El Puerto de la Torre.

La programación dará comienzo a las diez con el repique de campanas, seguido de la santa misa. A partir de las doce tendrá lugar el tradicional choque de pandas y, a las doce y media la procesión de Nuestra Señora de Jeva. La jornada continuará con el recitado y canto de coplillas por parte de los poetas, mientras los asistentes podrán disfrutar de una degustación de buñuelos, café y dulces caseros.La responsable municipal de Pedanías, Sara Ríos; y de Tradiciones, Elena Melero; animaron a los vecinos a participar .en esta tradicional cita.

