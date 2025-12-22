Algatocín creará una nueva zona de aparcamiento público

El Ayuntamiento de Algatocín llevará a cabo la construcción de un nuevo espacio de aparcamientos, infraestructura que estará situada en un terreno de titularidad municipal que fue adquirido por el Ayuntamiento en 2022 y que se sitúa en la prolongación de la calle Guardia con la calle Luna, en el entorno urbano del Arroyo de la Cruz.

Según se ha indicado desde el Consistorio, a través de este proyecto se impulsará la creación de 16 nuevos aparcamientos en dos alturas. Además, la cubierta de la infraestructura será habilitada en un futuro como nuevo espacio público atendiendo a las necesidades del municipio.

El proyecto dispone de un presupuesto de un millón de euros que será financiado a través de una subvención directa de la Diputación Provincial de Málaga de 880.000 euros que ya ha sido aprobada y de fondos propios del Ayuntamiento de Algatocín, que aportará 120.000 euros. En próximas fechas se realizará el proceso de licitación pública de las obras. Una vez adjudicados, los trabajos se iniciarán previsiblemente a mediados de 2026.

La nueva zona de aparcamientos, tal y como se ha informado desde el Ayuntamiento, se construirá con el objetivo de ampliar los espacios para el estacionamiento de vehículos en un municipio que, debido a la orografía sobre la que se asienta, dispone de lugares limitados para tal fin.

En este sentido, desde 2023 e incluyendo la nueva zona de aparcamientos que se habilitará el próximo año, el Ayuntamiento de Algatocín ha creado 40 nuevas plazas en tres puntos de su casco urbano teniendo en cuenta las 11 plazas entre las calles Pérez Jiménez y Guardia y los 13 aparcamientos sobre el Museo de la Cal, lo que favorece el tránsito de vehículos en la zona y asegura que el municipio posea, de esta forma, una zona regulada de estacionamiento para sus vecinos.