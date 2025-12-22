Medio Ambiente
Una campaña «de récord» frente a la procesionaria en Antequera
El Ayuntamiento de Antequera ha intervenido en más de 880 pinos
Antequera ha desarrollado una nueva campaña preventiva frente a la procesionaria en más de 880 ejemplares de pinos existentes en espacios verdes de la ciudad y pedanías, siendo una cifra récord en el tratamiento preventivo de árboles.
Este tratamiento se basa en una inyección directa en el tronco del pino, permitiendo la administración de dicha solución por vía intravascular. La endoterapia es un tratamiento más efectivo al aplicarse por inyección directa en el tronco, siendo una fórmula más respetuosa con el medio ambiente.
La actuación forma parte del Plan Municipal de Control y Prevención de Plagas, que tiene como objetivo proteger los árboles de zonas urbanas, garantizar la salubridad de los vecinos así como evitar posibles afecciones a animales de compañía.
