Un estudio defiende el legado ferroviario de Bobadilla Estación

La Asociación Cultural Ferroviaria ‘El Raspilla’ ha elaborado un estudio integral destinado a la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial ferroviario de Bobadilla Estación, con el objetivo de convertir el legado ferroviario en un eje de desarrollo urbano, social y cultural para el municipio. El documento analiza la situación actual del entorno ferroviario y plantea una serie de propuestas orientadas a su integración en la trama urbana y a la mejora de la calidad de vida de la población.

El estudio, avalado y redactado por el abogado Francisco Reina, parte del papel histórico que ha desempeñado el ferrocarril en la configuración de Bobadilla Estación como poblado ferroviario de referencia en el interior de Andalucía.

Desde esta perspectiva, el documento defiende que el futuro del municipio «no puede desvincularse de su identidad ferroviaria» y apuesta por una planificación que aproveche las infraestructuras existentes, muchas de ellas actualmente en desuso o en estado de deterioro.

Entre los ejes principales del trabajo, se encuentra la rehabilitación de edificios e instalaciones ferroviarias sin uso, con el fin de evitar su degradación y darles nuevos usos de carácter social, cultural o educativo. El estudio propone además la conservación del patrimonio industrial como una herramienta para reforzar la identidad del municipio y, al mismo tiempo, generar oportunidades vinculadas al turismo patrimonial y a la economía.

Otro de los puntos que aborda el documento, que cuenta con el respaldo de un gran número de vecinos de Bobadilla Estación, es la necesidad de establecer protocolos y convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Antequera, la Junta de Andalucía y las entidades públicas ferroviarias, especialmente Adif. El objetivo de estos acuerdos sería «la liberación de suelos ferroviarios que ya no resultan necesarios para la explotación del servicio», permitiendo su incorporación al planeamiento urbano y su transformación en nuevos espacios públicos y zonas verdes.

Con respecto a los proyectos ferroviarios que se encuentran actualmente en ejecución o en fase de desarrollo en Bobadilla Estación, el estudio determina la necesidad de que estas intervenciones se coordinen con las necesidades urbanas y sociales del municipio.

Durante la presentación del estudio, que tuvo lugar la pasada semana, se resaltó la importancia de «avanzar en convenios entre administraciones y Adif para liberar suelos ferroviarios sin uso, rehabilitar el paso subterráneo y mejorar el paso a nivel, elementos clave para conectar barrios como la Acerilla y las 80 Viviendas».

El trabajo incluye además una reflexión sobre el potencial de Bobadilla Estación como enclave estratégico dentro de la red ferroviaria andaluza. Desde esta óptica, plantea que las nuevas inversiones «deben compatibilizar la funcionalidad ferroviaria con la protección del patrimonio histórico existente en la zona».