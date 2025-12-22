Toneladas de caramelos, miles de juguetes, mantecados y molletes con premio en la Cabalgata de Reyes de Antequera

Antequera vivirá una Cabalgata de Reyes histórica en 2026. La ciudad repartirá más de 6,5 toneladas de caramelos, junto a casi 10.000 juguetes, miles de molletes y mantecados, así como 10.000 figuras de Playmobil. De forma especial, se distribuirán también 250 kilos de gominolas sin azúcar que estarán destinadas a las visitas a residencias y hospitales, garantizando así un reparto inclusivo.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha subrayado la enorme importancia de este evento multitudinario, que este año volverá a congregar a más de 30.000 personas en las calles de la ciudad. En la misma línea, Elena Melero ha destacado el gran esfuerzo organizativo que se realiza cada año para mejorar la cabalgata y ofrecer una experiencia aún más especial a vecinos y visitantes.

Un año más, la Cabalgata de Reyes cuenta con el respaldo fundamental de empresas locales. Entre ellas se encuentran Horno El Antequerano, Grupo San Roque-La Antequerana, Grupo Sancho Melero, Unicaja, Automóviles Torres, Parador de Turismo, Primitivos Aguilera, Correos o Acedo Hermanos, entre otras.

Pulseras identificativas para menores

La Cabalgata de Reyes 2026 contará además con un importante dispositivo especial de seguridad, integrado por más de 100 efectivos de Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y personal sanitario. El operativo incluirá el uso de drones para el control del recorrido, la presencia de ambulancias para garantizar una atención inmediata y el reparto de 3.000 pulseras identificativas para menores.

Asimismo, Unicaja Banco, Maximóvil Orange Antequera, Horno El Antequerano, Automóviles Torres y Chirivo Construcciones pondrán en marcha una promoción especial mediante la cual se regalarán más de 20 abonos de media temporada del Antequera CF. Estos premios se podrán conseguir a través de los molletes que se lanzarán durante el recorrido de la cabalgata.

Recorrido

A partir de las 18.00 horas comenzará la formación de las carrozas en la Cuesta Talavera, iniciándose el recorrido desde Puerta de Estepa y continuando por Alameda de Andalucía, Infante Don Fernando, Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Alameda de Andalucía y finalizando de nuevo en Puerta de Estepa. Además, se establece un tramo sin ruido desde la Plaza de San Sebastián hasta el Coso Viejo, ambos incluidos.

En cuanto a los actos previos, el Heraldo Real recorrerá las calles de Antequera el día 4 de enero, con salida desde el Coso Viejo a las 12:00 horas, pasando por Tintes, Medidores, Lucena, San Agustín e Infante Don Fernando, hasta llegar al Ayuntamiento, donde tendrá lugar la recepción oficial entre las 12.00 y las 14.30 horas.

Ese mismo día, los Reyes Magos realizarán visitas a las residencias de la ciudad, comenzando a las 17.00 horas en San Juan de Dios, continuando a las 18.00 horas en ADIPA, a las 19:00 horas en Conde de Pinofiel y finalizando a las 20.00 horas en la residencia Infante.

El día 5 de enero, Sus Majestades visitarán a las personas ingresadas en el Hospital de Antequera a las 9.45 horas, con entrega de regalos, y posteriormente, a las 11:30 horas, realizarán el tradicional saludo desde el balcón del Ayuntamiento y la recepción oficial.