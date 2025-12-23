El cupón de la ONCE presume de Ronda "como un escenario de película"

La ONCE va a dedicar el sorteo de fin de semana del próximo domingo, 28 de diciembre a Ronda, dentro de la serie monográfica que, bajo el lema 'Pueblos de película', la ONCE está dedicando a las localidades españolas que han sido escenario de películas de éxito.

Cinco millones y medio de cupones llevan esta semana por toda España una imagen panorámica del famoso Tajo de Ronda. El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, el director de la ONCE en Ronda, Francisco Javier Gómez, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, han presentado la imagen de este cupón la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, en un acto que ha tenido lugar en el paseo marítimo de La Antilla.

Rosado ha destacado como Ronda es "un escenario privilegiado para la industria del cine, que encuentra en sus paisajes las condiciones para filmar grandes obras'". Los enclaves rondeños siempre formaron parte de las pantallas españolas: desde la icónica serie de 'Curro Jiménez' a hitos en la historia del séptimo arte nacional como 'Carmen, la de Ronda' con Sara Montiel. Incluso por el Tajo han desfilado personajes hollywodienses como James Bond en 'Sólo se vive dos veces'.

Cinco millones y medio de cupones llevan esta semana por toda España una imagen panorámica del famoso Tajo / L.O.

"Ronda sigue siendo un escenario de película y nos encanta presumir en toda España de su belleza en un instrumento tan cargado de solidaridad y de valores en un tiempo tan necesitado de ellos", ha subrayado el director de la ONCE en Málaga.

Con 'Pueblos de película', la ONCE rinde homenaje a las localidades que han sido plató de rodaje. Esta serie de cupones serán motivo de alegría para los habitantes de cada localidad y para las personas que coleccionan los cupones de la ONCE.