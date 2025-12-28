Archidona convoca una nueva edición del certamen de relato corto

El Ayuntamiento de Archidona, a través de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo, ha convocado la XXVI edición del Concurso de Relato Corto Ochavada. La institución ha hecho públicas las bases oficiales del certamen, que tiene como objetivo fomentar la creación literaria y apoyar el talento narrativo en la provincia de Málaga. La convocatoria está abierta a personas naturales o residentes en la provincia, que podrán presentar relatos inéditos, de tema libre y que no hayan sido premiados en otros concursos.

Categorías

El certamen se estructura en tres categorías. En Primaria, dirigida a participantes de entre 6 y 11 años, se concederán tres premios consistentes en una mochila y un lote de material bibliográfico, valorados en 80 euros cada uno. En la categoría de Secundaria, para edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, se otorgarán igualmente tres premios con la misma dotación. En la modalidad de Adultos, destinada a mayores de 16 años, se establecen un primer premio de 299 euros, un segundo premio de 200 euros y un tercer premio de 150 euros.

Los trabajos deberán presentarse bajo seudónimo, con el fin de garantizar el anonimato de los autores. Cada obra podrá enviarse una sola vez, bien en formato papel o en archivo PDF. La entrega presencial se realizará en la biblioteca, mientras que el envío telemático se efectuará a través del correo electrónico concursorelatocortoochavada@archidona.es.

El plazo de presentación estará abierto hasta el 13 de marzo. El fallo se publicará el 8 de abril.