José Foods apuesta por Villanueva del Trabuco para construir su nueva fábrica

El Polígono Industrial El Polear de Villanueva del Trabuco vuelve a ser noticia prácticamente un mes después de que la multinacional italiana de agua mineral San Benedetto iniciara en este parque empresarial las obras de construcción de su tercer centro logístico en el país. La empresa de elaboración de bollería, panadería y pastelería industrial José Foods, con sede en Iznájar, ha adquirido una parcela de 10.000 metros cuadrados para levantar sus nuevas instalaciones en el municipio de la Fuente de los Cien Caños.

Su ubicación estratégica, cercana a la autovía y su proximidad con otras poblaciones relevantes como Antequera, Archidona, Loja o Málaga, han sido factores determinantes para la elección de este destino, que también se encuentra a poco más de 30 kilómetros del pueblo cordobés, «lo que permite generar sinergias y optimizar recursos dentro de la misma zona geográfica».

Según ha detallado la compañía a este medio, la inversión total prevista para este proyecto ronda los siete millones de euros. La infraestructura contará con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados y supondrá inicialmente la creación de unos 40 puestos de trabajo. Se prevé que la fábrica comenzará a funcionar y producir de manera operativa en dos años.

Una fábrica moderna, innovadora y sostenible

Las nuevas instalaciones estarán destinadas principalmente a la fabricación de producto congelado listo para consumir, por lo que se tratará de una planta industrial de producción alimentaria. El proyecto contempla una fábrica moderna, dotada de líneas de producción especializadas. Además de las áreas de producción, el complejo contará con espacios específicos para el almacenamiento de materias primas y materiales auxiliares, como envases y embalajes, así como cámaras de conservación, «garantizando en todo momento el mantenimiento de la cadena de frío y los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria». Dispondrán también de muelles de recepción y expedición, que permitirán una gestión eficiente de la entrada de materias primas y la salida del producto elaborado, optimizando los flujos logísticos y operativos.

La sostenibilidad será un pilar fundamental en estas nuevas instalaciones. Para minimizar el impacto ambiental, tienen previsto incorporar placas fotovoltaicas para autoconsumo. Asimismo, cumplirán con los más altos estándares de seguridad y calidad, contando con la certificación IFS (International Food Standard).

Tras la adquisición de la parcela, el siguiente paso será el desarrollo del proyecto. Una vez definido el diseño y las características de las instalaciones, se llevará a cabo un análisis económico, con el fin de ajustar la inversión y los plazos previstos.

Concluidas estas fases, el proyecto entrará en la fase de ejecución de la obra. «Villanueva del Trabuco es un municipio en crecimiento, con una clara apuesta por atraer inversión y actividad económica. Desde el primer momento, el trato y la colaboración del Ayuntamiento han sido excelentes, mostrando un apoyo activo al proyecto, algo fundamental para tomar una decisión de este calibre».

Sobre la empresa

Fundada en 2022, José Foods es una empresa joven que conforma un grupo junto a Jovianes, firma que con más de tres décadas de historia desde su creación en 1985 en Iznájar (Córdoba), se dedica a la fabricación de productos de panadería y pastelería. La compañía ha combinado desde sus inicios la tradición artesanal con la incorporación progresiva de nuevas tecnologías. Cuenta con unas instalaciones de 4.000 metros cuadrados y planes de expansión en colaboración con el Ayuntamiento de Iznájar. Sus productos están presentes en todo el territorio nacional, trabajando principalmente con grandes cadenas de distribución.

José Foods surge con el objetivo de continuar y ampliar esta filosofía. La nueva adquisición en el Trabuco tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción para atender la demanda actual y futura, impulsar la expansión en nuevos mercados, incluso internacionales, y modernizar los procesos mediante la automatización, agilizando el trabajo y facilitando las labores de los empleados.