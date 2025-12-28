La Navidad llena de magia el Museo de Belenes de Mollina: un recorrido por la tradición belenista

La Navidad se vive de una forma especial en el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina. Durante estas fechas, el centro se transforma en un espacio donde tradición, arte y emoción se dan la mano para ofrecer al visitante una experiencia que va mucho más allá de la contemplación de belenes. Familias, visitantes de todas las edades y aficionados al belenismo encuentran en este museo un lugar donde detenerse, mirar con calma y redescubrir la Navidad desde otra perspectiva.

El objetivo estas semanas, tal y como apuntan desde el museo, es que el público «además de poder ver arte belenista todo el año, puedan ver en nuestra exposición tanto obras nacionales como llegadas de países con una importante tradición belenista como Italia o Alemania, con una calidad artística que no dejan indiferente a los visitantes».

Distintas propuestas de belenes

Uno de los aspectos más valorados por los visitantes es la variedad de propuestas que conviven bajo un mismo techo. El museo combina belenes clásicos con creaciones contemporáneas, piezas de gran formato con pequeños dioramas y escenas tradicionales con interpretaciones sorprendentes. Esta diversidad permite que cada visita sea distinta y que tanto quienes acuden por primera vez como quienes repiten encuentren siempre algo nuevo que descubrir.

«No hay otro lugar en el mundo que concentre tanta cantidad y calidad de obras belenistas en un mismo espacio, y sobre todo que ofrezca tal variedad», celebran desde el museo.

Visita de los Reyes a Herodes. / MUSEO ARTE BELENISTA DE MOLLINA

Su carácter familiar convierte al Museo de Belenes de Mollina en un imprescindible al llegar la Navidad, aunque está abierto todo el año. «Cualquier sala es recomendable para visitar en familia o con niños, especialmente en esta temporada, que los Reyes Magos son los grandes protagonistas, incluida la leyenda de Artabán, el cuarto Rey Mago».

Museo muy visitado

Son miles los visitantes que se desplazan desde distintos puntos de Andalucía y de España, consolidando al museo como motor cultural y turístico del municipio. «Hay personas que pueden llegar pensando que van a ver algunos belenes como los que han podido ver en otras vistas en Navidad, pero cuando llegan y recorren nuestras salas, se sorprenden enormemente de lo que hay».

El arduo trabajo que realizan en el museo durante todo el año merece la pena al ver a los visitantes salir de sus instalaciones siempre con una sonrisa y con el deseo de volver. «Hay visitantes que ya tienen referencia de lo que van a poder ver, a través de nuestra página web www.museodebelenes.com o en nuestras redes sociales. Pero otros muchos se sorprenden gratamente de lo que encuentran. No esperan ver un espacio así,tan grande, con tantos belenes y con la calidad artística que atesoran», comparten.

Visitante en el museo haciendo una foto a una obra. / MUSEO ARTE BELENISTA DE MOLLINA

Los Reyes Magos, en más de 40 obras

Los Reyes Magos de Oriente han tomado especial protagonismo esta Navidad en el Museo de Belenes de Mollina. Melchor, Gaspar y Baltasar aparecen en más de 40 obras, dioramas y piezas inéditas que se exponen por primera vez en este centro cultural, singular y de referencia a nivel mundial. En concreto, Sus Majestades están presentes en una decena de adquisiciones nuevas, en otras que se han recuperado y enseñado con anterioridad y en belenes clásicos de la exposición permanente.

Novedades destacadas

La Sala 7 del museo alberga cuatro de las novedades más destacadas esta temporada, entre ellas ‘Aquel sueño de Reyes’, de José Manuel Coto. Se trata de un diorama que representa el sueño de un niño en la víspera del 6 de enero, donde fantasía y realidad se mezclan a través de recuerdos del autor y un libro convertido en escenario, con los Reyes Magos y juguetes clásicos en escena.

Descanso de la Sagrada Familia en la Huida a Egipto. / MUSEO ARTE BELENISTA DE MOLLINA

Otro diorama se basa en el viaje del cuarto Rey Mago, Artabán, protagonista del relato ‘El otro Rey Mago’ de Henry van Dyke, que llega tarde a Belén por sus actos de bondad. El diorama, titulado ‘Se cuenta que también había un cuarto Rey Mago’, es obra de Javier Rodríguez y Rocío Romero, con figuras de Ariel Mora. Las otras dos obras exclusivas de esta sala son ‘El Misterio de la Esperanza’ y ‘Descanso de la Sagrada Familia en la huida a Egipto’.

La Sala 5 aparece completamente renovada y acoge nueve belenes con la presencia de los Reyes Magos. Destacan tres Adoraciones de los Reyes: la de Juan José Millán, ambientada en un patio; la de Emili Rossell, en un establo; y la de Joan Romeu y Montse Santander, en una masía catalana. También alberga obras de Ferrán Fonte y Joan Mestres, ambas con figuras de los hermanos Castells, así como otras escenas: ‘Envuelto en Granada’ de MauricioYuste; ‘Hermano lobo’ de Gema Alonso y Luis Gómez y ‘Visita de los Reyes a Herodes’ de Francisco Javier Guilloto. La Sala 2 también incorpora escenas dedicadas a los Reyes Magos junto a una decena de pequeños dioramas.

Por su parte, en la Sala 3 hay otra incorporación: La ‘Adoración de pastores’ de Agustí Térmens, con figuras de los hermanos Colomer.

Más allá de estos estrenos y reposiciones, el museo muestra otras escenificaciones de los Reyes Magos, como el ‘Belén Napolitano ‘de Claudio Mattei; ‘La Cueva’, con su escena central del Nacimiento; ‘Navidad en Andalucía’, donde llegan a bordo del barco Orientis Stella; y ‘Monte Sacro’.

En la guerra también hay esperanza. / MUSEO ARTE BELENISTA DE MOLLINA

Belén napolitano

Melchor, Gaspar y Baltasar también figuran en el gran belén napolitano y en otro con figuras de un metro de altura de Heide, obra de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamos. Entre las propuestas más originales destacan el Carrusel Popular Alemán de madera y ‘Hacia Belén desde las Estrellas’, que traslada a los Reyes Magos a una nave de la saga Star Trek.

A toda la magia de los belenes se suma el Concurso de Felicitaciones Navideñas, que ha alcanzado su quinta edición. Denys Bobrov, alumno del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Paz, de la localidad de Torremolinos, ha sido el ganador de este año, con una obra que replica a una vidriera.

De esta forma, Mollina vuelve a situarse en el mapa cultural con una propuesta que combina excelencia, cercanía y tradición. El museo ofrece una vivencia única que refuerza su papel como punto de encuentro en estas fiestas, recordando así que el belenismo sigue más vivo que nunca.