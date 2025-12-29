Educación
El Ayuntamiento de Cartajima acomete nuevas obras de mejora en su colegio
En los últimos días se ha acondicionado la pista polideportiva y se han pintado murales
El Ayuntamiento de Cartajima ha mantenido una reunión con el director del CPR Alto Genal, José Antonio Sánchez Bernal, para planificar y coordinar las actuaciones de mejora que se realizarán en el colegio a lo largo de 2026.
En los últimos días se ha procedido a acometer trabajos de acondicionamiento y pintura de la superficie de la pista polideportiva del colegio y su muro lateral, así como también se han pintado murales que embellecen las instalaciones, tal y como informan desde el Consistorio.
Por otro lado, en los últimos tiempos también se ha mejorado la climatización del colegio con la instalación de un nuevo aparato de aire acondicionado. Del mismo modo, se procedió a sustituir las puertas de los baños.
También se llevó a cabo la renovación integral del patio inferior de las instalaciones mediante la colocación de césped artificial, la construcción de una marquesina sobre la puerta de entrada, la plantación de varios árboles, la instalación de mobiliario y la creación de un rocódromo infantil a iniciativa de los propios niños y niñas del pueblo.
