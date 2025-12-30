Cártama solicita la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia tras el temporal

Las consecuencias del temporal que afectó a Málaga el pasado fin de semana siguen visibles en la provincia, sobre todo en las localidades de Cártama y Alhaurín el Grande, que registraron graves daños materiales y donde hubo que lamentar el fallecimiento de dos vecinos.

El Ayuntamiento de Cártama celebró este martes un pleno extraordinario en el que se aprobó por unanimidad de la Corporación municipal solicitar al Ministerio del Interior la petición de la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, tras los daños ocasionados por las inundaciones del pasado temporal, en el que se llevó a activar el aviso rojo por lluvias.

El Consistorio incidió en que «este hecho ha producido el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por el término municipal, el cual ha alcanzado una altura récord, inundando multitud de huertas, explotaciones agrícolas, ganaderas, propiedades privadas».

Cártama pide la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil / gregorio marrero

Cortes de tráfico

El temporal afectó a parte de zonas urbanas como es el caso de la Estación de Cártama, donde se vio muy perjudicada la barriada de Los Cardiales, o la pedanía de Doña Ana e incluso provocó también el corte del tráfico de la carretera A 7057 (Cártama- Cártama Estación) durante la noche y el corte temporal de la carretera A 7054 hacia Campanillas y hacia Pizarra, así como las carreteras A 7052 y MA 3304.

Además, debido a la intensidad de las precipitaciones en un corto espacio de tiempo, se han visto afectados numerosos saneamientos, así como se ha producido la inundación de sótanos y garajes de viviendas.

Desde el Consistorio se ha resaltado además que Cártama posee cientos de kilómetros de caminos rurales públicos, que también han sido objeto de desprendimientos y socavones, quedando la mayoría de ellos impracticables.

Asimismo, el Gobierno local ha indicado que son numerosas las solicitudes de ayuda económica que los vecinos están haciendo llegar debido a las pérdidas materiales.

La alerta roja azotó de lleno a Cártama / Gregorio Marrero

Naturaleza catastrófica

En este sentido, el Ayuntamiento da traslado a esta petición con el objeto de que se regulen líneas de ayudas en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que se han producido y se establezcan los procedimientos para su concesión.

Asimismo, la propuesta elevada a esta sesión de pleno contempla solicitar a la Junta de Andalucía que habilite una línea de ayudas extraordinarias complementaria a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, que se destine a las personas afectadas por el temporal.

Estudio hidrológico en Cártama

Además, se insta al Gobierno andaluz a que realice un estudio hidrológico de la zona de Estación de Cártama afectada por las lluvias con el fin de que se puedan ejecutar las obras necesarias para la evacuación de las aguas, así como la inundación que provocan las crecidas del río Guadalhorce.

«Desde la madrugada del domingo estamos trabajando sin descanso para devolver a la normalidad a nuestra localidad tras el paso de este temporal que ha causado tanto daño», señaló el alcalde, Jorge Gallardo, que explicó que el Ayuntamiento sigue recabando información sobre los daños producidos.

Incidió en que «es necesario dar una solución definitiva» e hizo hincapié en «la importancia del trabajo conjunto de todas las administraciones para que se acometan las obras necesarias que permitan garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir daños en futuros episodios de lluvias torrenciales».

Tareas de limpieza tras la última inundación sufrida en el Valle del Guadalhorce / l.o.

Luto e incidencias en Alhaurín

El alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, realizó también este martes un seguimiento directo de las zonas afectadas por las lluvias e informó de que el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo municipal de seguimiento de incidencias.

Acompañado por concejalas y concejales del equipo de gobierno, Bermúdez revisó las principales zonas de la localidad en las que se han registrado incidencias debido al temporal del pasado fin de semana y mantuvo una reunión técnica de valoración de la situación actual.

El martes fue el día de luto oficial decretado después de una semana «especialmente dolorosa», marcada por el fallecimiento de cuatro vecinos; dos jóvenes en un incendio el pasado día 25 y otros dos vecinos a consecuencia de los episodios de fuertes lluvias, indicaron en una nota desde el Consistorio.

Momento en el que fue encontrado la segunda víctima por esta alerta roja en Alhaurín el Grande / efe

Pésame institucional

El alcalde quiso reiterar públicamente el pésame institucional y el apoyo a las familias afectadas. «Después del terrible dolor que hemos sentido en los últimos días, una semana muy triste y dolorosa para el municipio con esas pérdidas humanas que hemos tenido que sufrir, quiero reiterar todo nuestro apoyo a las familias y allegados en estos momentos de profundo dolor», dijo.

Así, señaló que el Ayuntamiento continuará durante los próximos días manteniendo el seguimiento de la situación y actuando «con la máxima diligencia para restablecer la normalidad y garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos».

En cuanto al balance material, informó de que no se han registrado daños materiales de especial relevancia en el término municipal: «El balance de las últimas lluvias es positivo desde el punto de vista material, ya que no tenemos que lamentar grandes o importantes daños, más allá de algunas incidencias puntuales que han sido notificadas».

Durante los últimos días, los Servicios Operativos municipales han llevado a cabo numerosas actuaciones de limpieza y mantenimiento tanto en el casco urbano como en zonas rurales. Entre ellas, se incluyen trabajos en el campo de fútbol municipal Miguel Fijones, el arreglo de pequeños desperfectos en distintas calles del municipio y la retirada de cañas y restos vegetales en enclaves como el Molino de los Corchos y la Loma del Lobo.

Bermúdez quiso destacar la labor del personal municipal y agradeció «muy especialmente el gran trabajo que están realizando los Servicios Operativos municipales, atendiendo con rapidez y eficacia las incidencias comunicadas».

Pésame del Gobierno andaluz

El Gobierno andaluz ha trasladado el pésame a las familias y allegados de las víctimas del temporal de fuertes lluvias que ha azotado la mitad oriental de Andalucía, que también ha dejado un fallecido en Íllora (Granada).

En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, trasladó el pesar del Gobierno regional por la muerte de estas personas y el apoyo a los andaluces que han sufrido las consecuencias de estas fuertes lluvias.