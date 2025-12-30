La Junta y el Ayuntamiento de Archidona firman la permuta de edificios para la nueva sede judicial

La permuta acordada entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública con el Ayuntamiento de Archidona para poder poner en marcha el proyecto de nueva sede judicial ha sido firmada este martes.

El acuerdo supone intercambiar el edificio que actualmente alberga el tribunal de instancia de Archidona por un antiguo colegio, propiedad del Ayuntamiento.

Además, la Junta abonará al Consistorio 269.121,18 euros por la diferencia de valor entre ambos inmuebles y esto permitirá que el municipio cuente con una nueva infraestructura judicial que tendrá el doble de espacio que la actual.

Reserva temporal

El acuerdo incluye una reserva temporal de uso durante 36 meses, prorrogable otros seis, para que ambas administraciones mantengan la actividad actual en los dos edificios --el antiguo colegio acoge las instalaciones del CADE, el Centro de educación de adultos y algunas asociaciones-- mientras se realizan las obras necesarias para adaptarlos.

El actual edificio judicial, ubicado en la calle Carrera, tiene 600 metros cuadrados y está valorado en 318.404,37 euros mientras que el antiguo centro educativo tiene 1.228 m2 y su valor asciende a 587.525,55 euros, de ahí que la Consejería de Justicia haya abonado los más de 269.000 euros de diferencia al Consistorio.

Servicio a siete municipios

El tribunal de instancia de Archidona presta servicio a 27.200 vecinos de los siete municipios que conforman el partido judicial (Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario, además de Archidona). La existencia de un centro penitenciario en la localidad hace que tenga mayor carga de trabajo y actividad. Además, la actual sede judicial presenta problemas de espacio y accesibilidad.

La Consejería de Justicia trasladó al Ayuntamiento al principio de la legislatura la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento y tras estudiar varias posibilidades, ambas administraciones concluyeron que el antiguo colegio de la calle Santo Domingo, un edificio de tres plantas que duplica la superficie judicial actual, reunía las condiciones adecuadas de espacio y accesibilidad no solo para cubrir las actuales necesidades sino para futuros crecimientos.

Por otro lado, el pasado 11 de diciembre, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, mantuvo una reunión el alcalde de la localidad, Manuel Almohalla, en la que cerraron la permuta de los edificios, que, tras el informe favorable del Gabinete Jurídico de la Junta, fue aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno.

La permuta ha sido firmada este martes y el nuevo espacio pasará a manos de la Consejería de Justicia para poder ejecutar el proyecto como parte de las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-30 en la provincia de Málaga.