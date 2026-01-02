Estudio
Hallan ADN medieval con ascendencia norteafricana en individuos enterrados en el Dolmen de Menga, en Antequera
Investigadores dan a conocer sus orígenes ibéricos, mediterráneos y norteafricanos, como «un reflejo de la diversidad genética, demográfica y cultural de la sociedad andalusí»
El Grupo de Investigación Atlas de la Universidad de Sevilla (HUM-694) colabora en un estudio arqueogenómico llevado a cabo por las universidades británicas de Huddersfield y Londres (Instituto Francis Crick) y por la Universidad de Harvard (EEUU) en el que se dan a conocer datos sobre la ancestría genética de los dos varones adultos medievales enterrados en el atrio del dolmen de Menga, en el municipio malagueño de Antequera, entre los siglos VIII y XI d. C. (periodo andalusí).
Este estudio se apoya en investigaciones previas llevadas a cabo por el grupo Atlas en las que se dieron a conocer datos sobre el contexto funerario, la antropología física y la edad radiocarbónica de estos dos individuos, que fueron enterrados en la entrada del gran dolmen neolítico de manera altamente formalizada, con la cabeza apuntando hacia el interior del dolmen, han indicado en un comunicado. El estudio ha sido publicado en la revista Journal of Archaeological Science Reports.
ADN medieval localizado en Antequera
En esta investigación, se ha analizado el ADN de dos individuos medievales, datados por radiocarbono entre los siglos VIII y XI d. C., enterrados en el atrio, alineado con el eje de simetría del dolmen.
Este individuo presenta linajes uniparentales típicos de las poblaciones europeas pero un linaje de ADN mitocondrial (ADNmt) compartido con individuos norteafricanos modernos, y a nivel autosómico también mostró ascendencia norteafricana y levantina, en consonancia con la tendencia general en la región durante este período.
En su linaje de ADNmt, este individuo compartía dos mutaciones con una secuencia observada en un individuo de etnia mozabita moderno en Argelia. Los mozabitas son un grupo bereber nativo del Valle de M’zab en el norte de Argelia. El análisis genómico de este individuo «es por tanto un reflejo de la diversidad genética, demográfica y cultural de la sociedad andalusí».
