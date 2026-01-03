Antequera celebra su tradicional Concierto de Navidad de la Coral María Inmaculada en 2026

La música vuelve a ser protagonista en Antequera con el tradicional Concierto de Navidad de la Coral María Inmaculada, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que, además, servirá como primer gran evento musical de 2026. El concierto tendrá lugar este sábado, a partir de las ocho de la tarde, en la iglesia de la Trinidad, con entrada libre hasta completar aforo.

El responsable del Área de Cultura de Antequera, José Medina Galeote, junto al presidente de la Coral María Inmaculada, Juan Antonio Sánchez, presentaron esta nueva edición del concierto, que este año se celebra bajo el título ‘Melodías navideñas, momentos de amor’.

Programa del concierto

El programa del concierto se estructura en dos bloques diferenciados. En una primera parte, la Coral ofrecerá un recorrido por los villancicos más clásicos, a través de composiciones que forman parte del patrimonio navideño.

La segunda parte del concierto dará paso a un repertorio más actual, centrado en villancicos y piezas contemporáneas de influencia europea, aportando una visión renovada y diferente de la música navideña. Este bloque contará con el acompañamiento musical de José Antonio Morales de la Fuente.