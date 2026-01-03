Antequera ultima la puesta a punto de la piscina municipal cubierta para la temporada deportiva de 2026

Antequera avanza en la puesta a punto de la piscina municipal cubierta de cara al inicio de la temporada deportiva de 2026. El alcalde de la ciudad, Manolo Barón, junto al responsable del Área de Deportes, Juan Rosas, ha visitado las instalaciones para supervisar sobre el terreno las actuaciones que se están ejecutando en este espacio.

Actuaciones en marcha

Los trabajos que se están llevando a cabo se centran en dos actuaciones principales. Por un lado, la mejora y sustitución del sistema de canalización y del circuito de agua caliente, una intervención necesaria para optimizar el funcionamiento de la instalación y garantizar un servicio más eficiente a los usuarios.

Por otro, se está procediendo a la adaptación del vaso pequeño de la piscina cubierta con el objetivo de cumplir con la normativa vigente, mejorando así las condiciones de uso y seguridad.

Modernización de la piscina

Estas actuaciones forman parte de un proyecto de modernización que cuenta con una inversión cercana a los 50.000 euros, reflejando la apuesta del Ayuntamiento de Antequera por el mantenimiento, la actualización y la mejora continua de sus instalaciones deportivas durante todo el año.

Así, a partir de este próximo 2026, los usuarios que realicen alguna actividad deportiva en la piscina municipal cubierta de Antequera podrán disfrutar de dichas mejoras, que tienen como principal objetivo ofrecer un servicio actualizado y más óptimo, garantizando un uso correcto de unas instalaciones que cada año congregan a miles de amantes del deporte en ellas.