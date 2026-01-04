Cañete la Real adquiere nuevos vehículos municipales

El Ayuntamiento de Cañete la Real ha procedido a la adquisición de dos nuevos vehículos municipales que vienen a complementar el equipamiento público de la localidad y a renovar su parque móvil, que se encontraba obsoleto. Los nuevos vehículos son una furgoneta y un dumper.

La compra de la furgoneta ha contado con un presupuesto de 9.075 euros financiado mediante recursos propios del Ayuntamiento de Cañete la Real. Por su parte, el nuevo dumper ha sido sufragado a través de una inversión de 45.919,50 euros procedente del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2025 de la Diputación de Málaga.

La adquisición de este dumper hace que el Consistorio disponga de maquinaria más moderna, más eficiente, con más potencia y con mayor capacidad de carga para desarrollar la mayoría de las obras y proyectos que se ejecutan en el municipio.

El vehículo de carga adquirido / L.O.

Los nuevos vehículos, que ya se encuentran a disposición del Ayuntamiento, contribuirán a mejorar el desempeño de los servicios operativos municipales.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Cañete la Real da un paso más en la mejora de los medios materiales al servicio del municipio, apostando por una flota más moderna y adaptada a las necesidades actuales. Una inversión que refuerza el compromiso del Consistorio con la eficiencia y la mejora continua de los servicios públicos, tal y como han celebrado tras la presentación de los nuevos vehículos.