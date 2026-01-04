Cortan la carretera MA-5401 por el desbordamiento del arroyo Blanquillo y el peligro de caída de árboles

Las intensas lluvias que azotan la provincia de Málaga cargo de la borrasca Francis están dejando algunos problemas en las comuniciones del Valle del Guadalhorce, donde las precipitaciones está siendo especialmente fuertes. La carretera MA-5401, que comunica El Burgo y Casarabonela, va a quedar cortada "en su totalidad", por el desbordamiento del arroyo Blanquillo y por el peligro de caída de árboles sobre la calzada en el tramo desde el cruce de Ardales a Casarabonela, según ha explicado este domingo la Diputación de Málaga.

Corte de la carretera MA-5401 / L.O.

"Desde el cruce de Casarabonela hacia el Burgo tenemos el arroyo desbordado o a punto de desbordarse y desde el cruce hacia Casarabonela están cayendo pinos sobre la calzada y es muy peligroso", ha comentado fuentes del organismo supramunicipal.

La borrasca Francis ha dejado ya en Casarabonela 104 litros en 12 horas, lo que está ocasionando la crecida del río Guadalhorce y el Río Grande, este último ya se ha desbordado en Guaro y su crecida eleva el nivel a rojo en las Millanas (Tolox), según datos de la Red Hidrosur . En el Guadalhorce se han activado la alerta amarilla por crecidas también en Aljaima y en el Río Turón a su paso por Ardales.

Uno de los árboles caídos sobre la calzada de la vía / L.O.

Alerta roja por lluvias