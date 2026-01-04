Borrasca Francis
Cortan la carretera MA-5401 por el desbordamiento del arroyo Blanquillo y el peligro de caída de árboles
La vía comunica El Burgo y Casarabonela y ha habido alguna caída de pinos sobre la calzada en el tramo desde el cruce de Ardales a Casarabonela
Las intensas lluvias que azotan la provincia de Málaga cargo de la borrasca Francis están dejando algunos problemas en las comuniciones del Valle del Guadalhorce, donde las precipitaciones está siendo especialmente fuertes. La carretera MA-5401, que comunica El Burgo y Casarabonela, va a quedar cortada "en su totalidad", por el desbordamiento del arroyo Blanquillo y por el peligro de caída de árboles sobre la calzada en el tramo desde el cruce de Ardales a Casarabonela, según ha explicado este domingo la Diputación de Málaga.
"Desde el cruce de Casarabonela hacia el Burgo tenemos el arroyo desbordado o a punto de desbordarse y desde el cruce hacia Casarabonela están cayendo pinos sobre la calzada y es muy peligroso", ha comentado fuentes del organismo supramunicipal.
La borrasca Francis ha dejado ya en Casarabonela 104 litros en 12 horas, lo que está ocasionando la crecida del río Guadalhorce y el Río Grande, este último ya se ha desbordado en Guaro y su crecida eleva el nivel a rojo en las Millanas (Tolox), según datos de la Red Hidrosur. En el Guadalhorce se han activado la alerta amarilla por crecidas también en Aljaima y en el Río Turón a su paso por Ardales.
Alerta roja por lluvias
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a roja la alerta por lluvias para la comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, advirtiendo del "riesgo extremo" entre las 14.00 y las 23.59 horas por la acumulación de lluvia, que puede alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.
