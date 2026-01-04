Inversiones en los pueblos de Málaga: la Diputación destina 15 millones a aparcamientos y polideportivos

En el marco de sus iniciativas para fomentar las inversiones en los pueblos de la provincia, la Diputación de Málaga ha destinado casi 15 millones de euros -un total de 14,9 millones para ser exactos- a la construcción de aparcamientos en 11 municipios y a nuevos polideportivos o la cubrición de pistas deportivas en otras 12 localidades malagueñas.

Se trata de una iniciativa que la institución provincial planteó a los municipios menores de 20.000 habitantes para que mejoraran este tipo de equipamientos, de modo que sendas líneas de subvenciones han terminado beneficiando a 23 municipios malagueños.

Más de 400 plazas de aparcamiento

En lo que respecta a los aparcamientos, se han concedido subvenciones por un importe global de 6.679.023,64 euros que generarán más de 400 plazas de parking. De estas partidas, se han beneficiado un total de 11 municipios: Algarrobo, Algatocín, Alpandeire, Cuevas de San Marcos, Jimera de Líbar, Jubrique, Montejaque, Parauta, Pizarra, Sedella y Villanueva de Tapia.

Así, los proyectos presentados por esos 11 municipios malagueños prevén la creación de 414 plazas de aparcamiento. En algunos casos, se trata de aparcamientos subterráneos y, en otros, se harán en superficie.

Instalaciones deportivas

En el marco de la línea de subvenciones convocada para instalaciones deportivas, el importe total concedido ha sido de 8.219.312,46 euros y se ha repartido entre 12 municipios. En los casos de Casarabonela, Sierra de Yeguas y Yunquera se dedicarán a la construcción de nuevos polideportivos.

En cambio, en Alcaucín, Atajate, Canillas de Albaida, Cartajima, Igualeja, Istán, Montecorto, Salares y Serrato las inversiones están vinculadas a actuaciones para cubrición o cerramiento de pistas deportivas.

Un millón como máximo

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, explicó que "durante los últimos meses se han transferido a los municipios un total de 14.898.336,10 euros a través de subvenciones desde la Oficina de los Alcaldes para que sean los propios consistorios los que contraten y acometan los proyectos presentados". Igualmente, Salado detalló que "la subvención máxima concedida por municipio ha sido de un millón de euros".

El presidente de la Diputación subrayó que "son infraestructuras y equipamientos muy importantes no solo para mejorar la calidad de vida de quienes viven en los pueblos, sino también para contribuir a su desarrollo y para luchar contra la despoblación".

En opinión de Salado, "la falta de aparcamientos no solo perjudica a los vecinos, sino que también limita que más personas puedan visitar un municipio y quedarse más tiempo, o incluso puede repercutir en la instalación de nuevos negocios".

“La Diputación de Málaga vuelve a demostrar una vez más que está volcada con los municipios más pequeños de la provincia, favoreciendo su progreso con planes como este, que hacen más atractivo vivir en un pueblo y visitarlo”, destacó el presidente del ente provincial.