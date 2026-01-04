La joya arquitectónica del siglo XVI que esconde Pujerra

El municipio de Pujerra cuenta con una auténtica joya arquitectónica, la Iglesia del Espíritu Santo, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XVI. En el otoño de 1500, la antigua mezquita que se levantaba en el lugar fue convertida en la actual iglesia mediante la consagración del mismo templo que los musulmanes utilizaban para realizar sus cultos.

Según explicó el historiador Francisco Siles, la Parroquia del Espíritu Santo tiene una arquitectura característica de las iglesias del siglo XVI. La construcción cuenta con una sola nave, por lo que también se denomina «de cajón», y disponía de un sencillo artesonado mudéjar; el actual responde al mismo estilo, aunque es fruto de la restauración que se hizo de la iglesia hace unos años. Quizá el elemento arquitectónico más llamativo de la iglesia sea su original espadaña, donde se sitúan las campanas. La principal singularidad de esta estructura, construida en el siglo XVIII, radica en que se ubica en una de las esquinas del templo adaptándose al ángulo de la misma.

Además, Siles comentó que antaño la sacristía se situaba en lateral de la iglesia que da a la plaza, ocupando parte de este espacio, pero tras unas reformas se decidió colocar la sacristía en el lateral opuesto, junto al ‘Teleclub’, que también fue creado a través de una obra parroquial en los terrenos del antiguo cementerio.

Vista exterior de la Iglesia del Espíritu Santo de Pujerra. / L.O.

El historiador desveló que, en un principio, la Iglesia de Pujerra perteneció a la Parroquia de Cenay, hoy despoblado, aunque poco a poco se fue conformando como una importante parroquia y se hizo cabecera de otras como la de Bentomí, Igualeja y Parauta. La primera mención de párroco en la Iglesia del Espíritu Santo se remonta a 1525 y, además, se han hallado datos que confirman que, a principios de la década de 1560, el beneficiado de todas las iglesias próximas se encontraba ya residiendo en Pujerra. Más adelante, incluso, la iglesia de Moclón era atendida y administrada por los beneficiados de Pujerra, sobre todo en el siglo XVIII, cuando asistían espiritualmente a los trabajadores extranjeros instalados en la Fábrica de Hojalata de San Miguel, hoy, al igual que dicho despoblado, en término de Júzcar. En definitiva, existe diversa documentación en la que aparecen noticias y apuntes de la Iglesia del Espíritu Santo a lo largo de la historia, parroquia que, en la Guerra Civil, fue desacralizada y utilizada como almacén durante el corto periodo de dominio republicano en la zona.

Siles recordó que, además del artesonado, en los últimos tiempos diferentes elementos de la iglesia han sido objeto de restauración. Entre ellos destaca la pila bautismal, que ha vuelto a ser colocada bajo el coro, el sagrario y el altar. También han sido instaladas algunas bonitas vidrieras.

Vista interior de la Iglesia del Espíritu Santo de Pujerra. / L.O.

La Iglesia del Espíritu Santo continúa siendo un punto de encuentro para el municipio, escenario de celebraciones religiosas, actos tradicionales y momentos clave del calendario local. Su conservación y las intervenciones realizadas en las últimas décadas reflejan el compromiso por preservar un legado que forma parte de la identidad del pueblo, convirtiéndose en un símbolo de la vida social y cultural de Pujerra, que ha seguido firme generación tras generación.

Cada parte de la iglesia guarda recuerdos de bodas, bautizos y festividades, convirtiendo el edificio no solo en un monumento, sino también en un testigo silencioso de la vida cotidiana y espiritual de Pujerra, donde tradición y fe se entrelazan de manera única en cada uno de sus rincones.